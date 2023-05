Igor Rickli e Aline Wirley se pronunciam após vídeo: 'Só uma brincadeira'

Igor Rickli e Aline exaltaram o evento e afirmaram que o vídeo sobre festival de cinema era uma piada entre eles

Igor Rickli (39) usou as redes sociais para se pronunciar sobre o vídeo em que ri do Festival de Cannes ao lado de Aline Wirley (41). A gravação do casal chegou a ser apontada como indireta para Domitila Barros, que foi premiada no evento da França.

Em novo vídeo no Instagram, Igor justifica a atitude da dupla enquanto Aline aparece ao lado concordando com suas declarações. "Eu, ontem, fiz um vídeo, que me fez repensar o quanto a internet pode ser um lugar perigoso. Justamente, por isso, eu quero esclarecer para não virar um canal de ódio a nossa rede", iniciou ele.

"Na verdade, a gente fez uma brincadeira, eu fiz uma brincadeira com a Aline pelo fato da gente estar ali, de pijama, com a cara amassada, acordando. Vendo todo mundo lá lindo, maravilhoso, em Cannes brilhando, que é um lugar que a gente quer muito estar e é muito importante para todo mundo da classe artística", completou.

"Foi só uma brincadeira para a gente mesmo. Queria pedir um cuidado para que a gente não fomente mais essa corrente de ódio que já é tão grande. Quero que todo mundo brilhe muito, tenha muito sucesso, seja muito feliz", finalizou Igor.

"A internet pode ser um lugar, de fato, perigoso e nocivo. Por isso, é importante estarmos todos atentos para que não sejamos canais de 'hate' ou informações distorcidas. Daqui do nosso lado, na nossa escola, não compactuamos com maldade, desonestidade, mentira e, principalmente, ódi0! A gente luta há anos para construir uma comunicação limpa, saudável e sincera, que agregue muito mais do que separe", escreveu o marido da ex-rouge na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IGOR RICKLI CHRISTÓFORO (@igorrickli)

Domitila Barros respondeu indireta de Aline Wirley e Igor Rickli

Nesta quinta-feira, 25, Domitila Barros (38) causou comoção nas redes sociais ao responder uma indireta feita por Aline Wirley e Igor Rickli. A modelo e ativista surgiu em uma foto no tapete vermelho do festival de Cannes, na França. Domitila estava elegante com um sobretudo preta e os cabelos soltos.

A legenda da foto publicada no Instagram da Miss Alemanha chocou os seguidores e deixou a internet em polvorosa. “E no que isso afeta Domitila Barros?”, escreveu a participante do BBB 23.