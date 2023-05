Domitila Barros deixa internet em polvorosa ao responder indireta de Aline Wirley e Igor Rickli

A modelo e ex-BBB Domitila Barros está no festival de Cannes e foi alvo de uma indireta feita por Aline Wirley e seu marido Igor Rickli

Nesta quinta-feira, 25, Domitila Barros (38) causou comoção nas redes sociais ao responder uma indireta feita por Aline Wirley (41) e Igor Rickli (39).

A modelo e ativista surgiu em uma foto no tapete vermelho do festival de Cannes, na França. Domitila estava elegante com um sobretudo preta e os cabelos soltos.

A legenda da foto publicada no Instagram da Miss Alemanha chocou os seguidores e deixou a internet em polvorosa. “E no que isso afeta Domitila Barros?”, escreveu a participante do BBB 23.

A frase que foi usada como indireta, é na verdade uma releitura de um meme que circulou durante a exibição do BBB 23. A pergunta tinha a ver com o participante Cezar Black (34)e era:“ E no que isso afeta Cezar Black?”.

Nesta última quarta-feira, 24, a cantora e participante do BBB 23 Aline surgiu ao lado do marido Igor Rickli no sofá debochando sobre o festival de Cannes, que conta com a presença de Domitila e acontece até o dia 27.

“Bom dia, chegamos aqui em Cannes”, começou dizendo Igor em tom de piada. A ex-Rouge então adicionou: “Daqui a pouco tem festival”. E o ator da novela 'Gênesis' ainda disse: “Você tá gostando do festival”.

Vale lembrar que Domitila será premiada no festival de Cannes. E, a ativista e a cantora tiveram diversas desavenças na casa do BBB 23.

Ousada!

Além de Domitila, quem também compareceu ao festival de Cannes foi a modelo Alessandra Ambrósio (42). A top model apostou em um look ousadíssimo para o evento.

A morena deixou sua boa forma à mostra ao posar apenas de lingerie. Com calcinha e sutiã de renda, a modelo vestia um tecido transparente em frente às peças íntimas.