Gabriel Godoy, de Família É Tudo, fala de primeiro rótulo como galã: ‘Era uma torcida minha’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Gabriel Godoy confessa que foi estratégico levar Chicão, de Família É Tudo, para um lado mais sexy, além da comédia

Conhecido por papéis na comédia, o ator Gabriel Godoy (40) tem curtido o gostinho do rótulo de galã pela primeira vez, graças a seu personagem em Família é Tudo, novela da TV Globo. Na pele do romântico, engraçado, carismático e sarado Chicão, ele tem arrancado suspiros do público. Em entrevista à CARAS Brasil, durante abertura das gravações das novelas, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, o artista fala deste novo momento e comemora: “Era uma torcida minha”.

A atuação de Godoy o alçou à categoria de galã da novela das sete e o artista garante estar confortável com este rótulo. “É um personagem que dessa vez eu falei: Poxa, deixa eu tentar fazer, mesmo sendo comédia? Já que a TV aberta sempre me chama para fazer comédia, deixa eu tentar fazer (o personagem) um pouco mais galã? Então, fez parte também de uma estratégia minha, sabe? De também deixá-lo ir pra esse lugar”, conta.

“E estou gostando. E é uma torcida minha que aqui dentro eles me enxerguem (...) porque é muito difícil. É um mercado muito difícil porque colocam a gente em gavetas (...) Então, que me enxerguem também em outro lugar. Mas sei também que é um personagem composição, não é todo ator que faz. Então acabam vindo sempre pra gente, esses personagens mais coloridos; mas estou gostando. Tem o lugar da vaidade. A gente fala: que bacana!”, acrescenta o ator.

Godoy ainda comenta o retorno que tem recebido nas ruas. “(Personagem) bem diferente dos outros, pela primeira vez, na TV aberta. Então, estou achando muito positivo. Me divirto com as cantadas, desde as mais sutis até as cantadas que falo: uou! (risos). As pessoas passam do limite. Minha namorada pega uns tweets que eu falo: Jesus! (risos). Não tem limite o twitter, né”, fala.

O artista namora a atriz nordestina Raissa Xâvier e conta que ela leva tudo com muito bom humor. “Ela é super de boa. Primeiro porque é um trabalho muito meu, de dar confiança para a minha namorada (...) e tem a maturidade de entender que você está num produto muito potente, com um alcance muito grande, então tem uma responsabilidade minha (...) Raíssa também é atriz, então ajuda nisso, a entender”, ressalta.

Para além do galã, Godoy fala mais do novo personagem. “Estou muito feliz. Acho que é um personagem com símbolos populares que não tem como não cair na graça. Desde o futebol com o Palmeiras, a kombi, acho que os bichinhos, os cachorros (...) Talvez seja o personagem mais popular que já fiz. Tanto aqui na Globo, nas cinco novelas que fiz, tanto nos outros trabalhos fora daqui. Acho que ele está tendo um alcance muito solar. Quando me param na rua é sempre com muita alegria. Está sendo muito leve”, ressalta o ator.