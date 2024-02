Gabriel Godoy revela desafios com novela da Globo: 'Gravei uma cena e saí exausto'

A CARAS Brasil esteve presente na coletiva de imprensa de Família é Tudo, em que Gabriel Godoy deu detalhes de Chicão, seu personagem na trama das 19h

Dez anos após fazer sua primeira novela para a Globo, Gabriel Godoy (40) encara novos desafios como Chicão, o mestre de obras de Família é Tudo. A CARAS Brasil esteve presente na coletiva de imprensa da próxima novela das 19h e, na ocasião, o ator falou sobre seu personagem e agradeceu a Daniel Ortiz (51) pelo convite para a trama.

"Eu sou um apaixonado por fazer novela, fui ficando apaixonado, porque é muito diferente do cinema, de série e do teatro. É uma loucura, uma grande gincana", começa Gabriel Godoy . "Ontem eu gravei uma cena e saí exausto, porque ainda estou buscando a embocadura [para o meu personagem]."

Em Família é Tudo, Chicão é justo e competente. Irmão de Guto (Daniel Rangel), ele mora na pensão de Furtado (Claudio Torres Gonzaga) e será indicado para reformar o lar dos irmãos Mancini. O mestre de obras despertará o interesse de Andrômeda (Ramille), que reluta em aceitar as faíscas que surgem na relação dos dois, e julga que o amor pelos animais é a única coisa que têm em comum.

"O Chicão tem isso de ser um 'mano', da Zona Leste [de São Paulo]. Até eu encontrar essa prosódia, você fica muito no mental. [Mas], o maior desafio desse personagem vai ser, eu como Corinthiano roxo, ter que ser palmeirense [risos]", completa o artista.

Gabriel Godoy também aproveitou o momento para lembrar que, aos 30 anos, fez sua primeira novela à convite de Ortiz, autor da trama que substituirá Fuzuê. Foi em 2014 que, após 10 anos se dedicando aos teatros, ele estreou em Alto Astral.

O artista também ressalta que as novelas trazem um desafio particular, especialmente se forem histórias caricatas e ligadas à comédia, como geralmente é o caso das tramas destinadas ao horário das 19h. "É muito rápido, uma demanda muito grande, não tem tempo para você se aprofundar. É um trabalho muitas vezes solitário."

"O Daniel sempre me dá desafios muito coloridos, caricatos. Como buscar uma verdade cênica dentro de um personagem tão caricato? No começo é muito exaustivo", completa. "Comédia é algo extremamente difícil de fazer, ainda mais em uma novela. O Dani tem esse talento da essência do folhetim."

