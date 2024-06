Ex-BBBs Isabelle e Matteus se reencontram em Parintins

Enquanto Isabelle se prepara para brilhar no Festival de Partins, o ex-BBB Matteus já chegou na região para prestigiar o evento e sua namorada

Os ex-BBBs Isabelle e Matteus já estão juntos novamente. Depois de ficarem distantes por causa da morada de cada um, eles se reencontraram nesta sexta-feira, 28. Ele viajou até o Amazonas para conferir o Festival de Parintins, no qual ela é a cunhã-poranga do Boi Garantido.

Nas redes sociais, eles fizeram uma rara aparição trocando beijos entre um compromisso e outro da agenda agitada da morena. “Consegui encontrar 5 minutinhos. É só um beijinho e tchau”, disse ela nos stories do Instagram.

Há poucos dias, Isabelle já tinha contado que não iria conseguir dar muita atenção para o namorado durante a rotina agitada do festival. "O Matteus vem para o festival, ele é meu convidado. Porém, não estranhem se vocês não me virem grudada com ele 24 horas, principalmente nessa reta final, que tem vários compromissos que aparecem de última hora. Como testes, ensaios, alegorias... ele também terá outros compromissos e estará muito bem assessorado para conhecer nosso festival", contou ela.

Matteus e Isabelle estão juntos desde a reta final do BBB 24, da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MATTEUS AMARAL (@bahmatteus)

Isabelle se declarou para Matteus

Dia de festa na casa do ex-BBB Matteus Amaral! No dia 20 de junho, o vice-campeão do reality show da TV Globo completa mais um ano de vida e já iniciou o dia recebendo uma bela declaração de amor da namorada, a também ex-BBB Isabelle Nogueira.

Em comemoração a data especial, Cunhã publicou uma foto romântica ao lado do companheiro em seus stories no Instagram e ressaltou o quanto se orgulha dele. Os dois engataram um romance ainda nos últimos dias de confinamento do BBB 24 e oficializaram o namoro após a grande final.

"Hoje é o dia do nascimento desse ser humano lindo. E que alegria eu tenho em celebrar esse dia com você meu amor. Gratidão por ter você no meu caminho!!! Que Deus abençoe sua vida, seus sonhos e planos. Você é um homem sonhador, prestativo, proativo e de coração bom. Parceiro, excelente filho, neto, irmão e amigo", iniciou ela.

E completou: "Deus tem planos lindos para você e grandes coisas o Senhor fará na sua vida! Que Deus seja contigo sempre. Em breve estaremos juntos. Feliz vida, feliz novo ciclo, feliz aniversário, lindo da minha vida".