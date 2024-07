"Talvez não se sinta bem perto de mim", reflete Galvão Bueno sobre Neymar

Durante entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira, 01, o narrador esportivo Galvão Bueno falou sobre sua relação com Neymar Jr

Durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira, 1, o narrador esportivo Galvão Bueno falou sobre sua relação com Neymar Jr. Ele afirmou que não teve qualquer desentendimento com o jogador, mas admitiu ter feito algumas observações sobre a atuação do craque em campo.

Durante o papo, a jornalista Mylena Ciribelli questionou Galvão Bueno sobre possíveis atritos com o atleta, que atualmente está afastado do Al-Hilal para se recuperar de uma lesão. "Houve rompimento? Eu nunca fiz postagem nenhuma, ele nunca fez postagem nenhuma", falou.

"A situação do Neymar é assim: um jogador fora da curva, um craque excepcional. As pessoas falam muito sobre a vida dele, das festas, mas ninguém nunca ouviu uma palavra minha sobre [esse assunto]", continuou.

"Até porque eu não admito que alguém interfira na minha [vida]. Falar do Neymar sempre foi em campo. Em alguns momentos, ele se perdeu um pouco. Perdeu o controle, tomou algumas atitudes, fez algumas bobagens. Ele pode não ter gostado", comentou.

Galvão disse ainda que encontrou Neymar recentemente e não sentiu qualquer tipo de desconforto. "Nos encontramos várias vezes, mas talvez não se sinta bem perto de mim. Não tenho nada contra o Neymar, torço muito por ele. Que se recupere para estar em campo com a Seleção na próxima Copa do Mundo", analisou.

Contrato com a Globo

Galvão Bueno revelou também que seu atual contrato com a Globo vai até o final do ano. O narrador, porém, não pensa em parar de trabalhar. "Aposentar jamais. É uma coisa que nem passa pela minha cabeça. Quando você pensa em parar de trabalhar, para de viver. Aposentado da narração é mais próximo da verdade. E nem é uma aposentadoria. Eu só deixei de fazer o que já fiz por 50 anos na televisão desde a minha estreia em 1974", avaliou.