Neymar Jr. surpreende vendedor ambulante com gesto inesperado: ‘Rápido’

Antes de assistir ao jogo da Seleção Brasileira nos EUA, Neymar Jr. surpreende ao encontrar e ajudar vendedor ambulante

Antes de assistir ao jogo da Seleção Brasileira pela Copa América, Neymar Jr. protagonizou um momento emocionante ao encontrar alguns vendedores ambulantes nos arredores do SoFi Stadium, na Califórnia, Estados Unidos. Em um gesto inesperado, o craque do futebol surpreendeu ao comprar camisetas de alguns deles na última segunda-feira, 24.

Mesmo sendo patrocinado e tendo diversas camisetas oficiais, Neymar quis apoiar os vendedores locais quando os encontrou vendendo em uma esquina. Ele surpreendeu ao baixar o vidro do carro e pedir duas camisas. Os vendedores, mesmo sendo estrangeiros, ficaram chocados e correram para atender o pedido do jogador.

"Rápido, rápido, rápido", pediu o craque enquanto os ambulantes se apressavam para entregar as camisetas ao atleta. Por fim, eles pediram para tirar fotos com o jogador de futebol e se aglomeraram na janela do carro para conseguir os registros: "É o Neymar, é o Neymar", diziam em espanhol, visivelmente emocionados com o gesto do atleta.

Nas redes sociais, a atitude de Neymar Jr também chamou atenção e acumulou elogios: “Os caras gostam dele mesmo, eepara no rosto a alegria”, disse uma fã. “Menino ney, a peça chave da nossa seleção é não tem como negar! Ney é diferenciado!”, exaltou mais uma. “O cancelado mais amado do Brasil”, uma terceira brincou sobre as polêmicas.

Vale lembrar que Neymar não participou do jogo porque está se recuperando de uma lesão. Ele se machucou durante um jogo pela Seleção no ano passado, e deixou o campo em uma maca devido às fortes dores. Logo em seguida, o astro passou por exames que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Em março deste ano, Neymar passou por uma cirurgia e desde então tem se dedicado a uma intensa recuperação. O craque costuma compartilhar detalhes desse processo em suas redes sociais, inclusive vídeos em que aparece sentindo dores durante os exercícios após o procedimento. Segundo o Portal Leo Dias, ele deve retornar aos campos em agosto.

Neymar Jr exibe presente que ganhou de Kim Kardashian:

Na última sexta-feira, 21, o jogador de futebol Neymar Jr desembarcou em Los Angeles, nos Estados Unidos, e ganhou uma recepção calorosa da influenciadora digital e empresária Kim Kardashian. Em suas redes sociais, o craque compartilhou que recebeu vários presentes especiais, incluindo kits de cuecas e outros itens da famosa.

Nos stories do Instagram, Neymar compartilhou um clique com sua localização e na sequência, outro registro com a recepção inusitada. Na imagem, o atleta da Seleção Brasileira e do Al-Hilal mostrou uma mesa repleta de presentes, incluindo algumas regatas e caixas com três ou cinco cuecas em diferentes cores, todas neutras; confira os presentes!