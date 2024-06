Neymar Jr surpreende ao exibir presente indiscreto que ganhou de Kim Kardashian

Recebidos! Neymar Jr impressiona os seguidores ao mostrar mesa repleta de presentes extravagantes que ganhou de Kim Kardashian

Nesta sexta-feira, 21, o jogador de futebol Neymar Jr desembarcou em Los Angeles, nos Estados Unidos, e ganhou uma recepção calorosa da influenciadora digital e empresária Kim Kardashian. Em suas redes sociais, o craque compartilhou que recebeu vários presentes especiais, incluindo kits de cuecas e outros itens da famosa.

Nos stories do Instagram, Neymar compartilhou um clique com sua localização e na sequência, outro registro com a recepção inusitada. Na imagem, o atleta da Seleção Brasileira e do Al-Hilal mostrou uma mesa repleta de presentes, incluindo algumas regatas e caixas com três ou cinco cuecas em diferentes cores, todas neutras.

Para quem não acompanha, Kim, a líder do famoso clã Kardashian-Jenner, é empresária no ramo da moda e tem sua própria empresa de roupas íntimas e modeladoras. Inclusive, no ano passado, Neymar foi um dos seus garotos-propaganda. Aproveitando sua estadia na cidade, ela enviou alguns presentes especiais para o jogador.

Neymar Jr ganha presente de Kim Kardashian - Reprodução/Instagram

“Ter um ícone como Neymar Jr como rosto da nossa campanha de lançamento, além de Shai Gilgeous-Alexander e Nick Bosa, acho que fala muito sobre a maneira como a Skims evoluiu para se tornar uma marca que pode proporcionar conforto para todos os públicos, não apenas as mulheres”, disse Kardashian, de acordo com o site TMZ.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Além disso, Kim já revelou que seu filho Saint West, um dos seus quatro herdeiros do relacionamento com o rapper Kanye West, é um grande fã do jogador brasileiro. No ano passado, o menino chegou a se fantasiar de Neymar, adicionando alguns elementos para criar a aparência de um "atleta zumbi" para participar de uma festa de Halloween.

Neymar Jr está solteiro?

Ex-affair de Neymar Jr, a cantora e influenciadora digital Gabily, surpreendeu ao deixar escapar o status atual do relacionamento do jogador. Através das redes sociais, a artista negou qualquer envolvimento com o craque, mas confirmou que ele está atualmente comprometido, em meio aos rumores de uma reconciliação com Bruna Biancardi.

Tudo começou quando Neymar Jr postou um vídeo dizendo que tinha pegado o carro emprestado de Gabily. Em tom de brincadeira, ele revelou que o veículo estava sem gasolina e disse que precisaria abastecê-lo. Nas redes sociais, o momento logo repercutiu e deu início aos rumores de um possível novo affair, mas a cantora rebateu e revelou o relacionamento do atleta.