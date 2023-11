Filho de Kim Kardashian se fantasia de 'Neymar zumbi' para o Halloween

Kim Kardashian mostrou que o filho se empenhou bastante para ficar parecido com o jogador brasileiro e cortou até o cabelo!

Kim Kardashian, de 42 anos, compartilhou fotos do filho Saint West fantasiado para uma festa de Halloween, nesta quarta-feira, 1. O menino, de 7 anos, escolheu ir fantasiado do jogador brasileiro Neymar, e adicionou alguns elementos a mais para criar a aparência de um "atleta zumbi".

A fantasia consiste no uniforme do time do Al-Hilal, pelo qual o brasileiro joga, com rasgos e sangue falso por toda parte. A socialite também costurou metade de uma bola de futebol na camisa, para dar a impressão de que o objeto atravessava o corpo do menino.

Saint realmente quis seguir à risca a aparência do craque, fazendo algumas tatuagens falsas pelo corpo, que imitam as de Neymar, e também, abrindo mão do cabelo cheio e volumoso para fazer o popular corte de cabelo do craque da seleção brasileira.

Nos comentários da publicação, o jogador, que fez parte de uma campanha para a marca da socialite, elogiou a fantasia do pequeno: “amazing”, escreveu Neymar que no portugues traduz para incrível. O craque e o pequeno já chegaram a se conhecer em julho deste ano quando a mãe coruja levou o pequeno para assistir de perto um jogo do entre o Paris Saint-Germain e o Al-Nassr, no Japão.

Confira os cliques:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Já a socialite resolveu apostar em uma fantasia de dupla com a filha mais velha, North West. A estrela do reality show “The Kardashians” surgiu como a personagem Cher, protagonista do filme “As Patricinhas de Beverly Hills”, estrelado por Alicia Silverstone. A filha da influenciadora com o rapper Kanye West, North, estava fantasiada como a melhor amiga de Cher, Dionne.

Na legenda do post, a empresária colocou o nome do filme de 1995. E nos comentários, Pabllo Vittar comentou com diversos emojis de coração. A irmã mais velha de Kim, Kourtney Kardashian comentou: “Muito existencial”.

Deboche?

Ainda falando de Halloween, Kourtney Kardashian causou polêmica nesse final de semana. A mais velha das Kardashians escolheu uma fantasia de Halloween que pode ser vista como homenagem ou deboche.

A empresária que está grávida de seu primeiro filho com o baterista Travis Barker, usou o mesmo vestido que sua irmã Kim no MET Gala de 2013. A fantasia imitando o look da irmã surgiu logo após uma briga feia entre as duas.