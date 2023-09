Kourtney Kardashian revela desavença com a irmã Kim e dispara: “Egoísta”

Na estreia da nova temporada do reality “The Kardashians”, Kourtney Kardashian revelou desavença com a irmã Kim

Nesta quinta-feira, 28, o primeiro episódio da quarta temporada do reality show “The Kardashians” foi ao ar. Para a surpresa dos fãs, Kourtney Kardashain comentou sobre sua desavença com a irmã Kim.

No episódio, Kim convidava a irmã mais velha para um evento de uma marca de luxo na Itália, do qual ela participaria. O que incomodou Kourtney foi que este evento de Kim estava sendo planejado enquanto ela fazia seus preparativos para seu casamento com o músico Travis Barker, também na Itália e com um vestido da mesma marca de luxo. Para Kourtney, Kim teria usado o seu casamento como uma oportunidade de negócios.

“Estou sempre apoiando você. Só não acho legal a maneira como essa coisa em particular aconteceu”, disse a esposa do baterista da banda Blink-182 negando o convite para o evento de Kim.

A mais velha das Kardashians ainda comentou que o conflito com a irmã fez com que ela não quisesse ter mais contato com sua família. Kim, por sua vez, culpou o vestido de noiva de Kourtney como a razão de estar distante durante o casamento: “Na verdade, eu estava tipo ‘não gosto’, e disse para a Khloé, ‘não gosto do seu visual, não gosto disso’. Não é minha praia e tentei fazer de tudo para ficar longe disso”.

De fato, o look de Kourtney para seu casamento causou polêmica na época. Em vez do tradicional vestido branco, a empresária optou por um vestido de couro preto, com detalhes em azul e um véu preto. Ao postar as fotos em seu Instagram, a peça gerou controvérsia entre os seguidores.

Porém, Kourtney não se deixou abalar com isso: “Não se trata de roupas! Você não está entendendo! Você está falando sobre detalhes idiotas porque é tudo em que sua mente egoísta pode pensar. Você não suporta que outra pessoa seja o centro das atenções, você veio ao meu casamento e você não poderia ficar feliz, você reclamou desde o momento em que você chegou até o momento que você saiu, é disso que se trata”.

Kim, por sua vez, negou que estivesse incomodada com a felicidade da irmã: “Isso nunca aconteceu. Fiquei tão feliz por você”. Mesmo assim, o estrago já estava feito e Kourtney ainda disparou: “Eu tenho uma vida feliz e a felicidade vem quando eu me afasto de vocês. Especificamente de você”.

Sem surpresas, Kourtney não viajou para a Itália para prestigiar o evento com a irmã. A mais velha do clã Kardashian-Jenner ficou em casa com o marido e os filhos. Atualmente, Kourtney está grávida do primeiro filho com Travis.

