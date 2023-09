Em quadra de tênis, Kim Kardashian escandaliza ao se exibir com look de praia

Usando look de banho, Kim Kardashian escandaliza ao ostentar corpaço esculpido em quadra de tênis

A empresária e modelo Kim Kardashian chamou a atenção de seus milhões de seguidores pelo mundo neste sábado, 23, ao publicar uma série arrasadora de fotos feitas em uma quadra de tênis. Com um look de praia, ela roubou a cena no local.

Usando um biquíni rosa de grife, a socialite deixou suas curvas esculpidas à mostra e deu um show de beleza impressionante. Estilosa, ela ainda arrematou o look com uma camisa e uma bolsinha, que logo foram tiradas e deixaram o corpaço da musa em evidência.

Fazendo várias poses, Kim Kardashian apareceu jogando um pouco de tênis e logo arrancou elogios dos internautas. "Eu vou jogar tênis", prometeram os fãs ao vê-la. "Dei zoom", falaram vários sobre olharem a beleza da artista.

É bom lembrar que a estrela ficou conhecida pelo seu reality show. Após o fim de Keenping Up With The Kardahians, Kim Kardashian e sua família continua mostrando um pouco de sua intimidade no The Kardashians. Na última temporada, ela revelou o drama que está vivendo com o ex-marido e pai de seus quatro filhos, o cantor Kanye West.

Recentemente, a milionária levou um de seus filhos para conhecer Neymar Jr. O pequeno Saint ficou super animado ao conhecer o craque do PSG. O garoto estava vestindo uma camiseta do ídolo e teve a oportunidade de conhecê-lo após o jogo. Em suas redes sociais, a mãe publicou um vídeo do filho animado quando o ídolo lhe mandou um tchauzinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Kim Kardashian revela arrependimento em namoro com Pete Davidson

Kim Kardashian, revelou que só namorou Pete Davidson para fugir do drama com seu ex-marido, Kanye West. A estrela do reality refletiu sobre seu antigo relacionamento com Pete Davidson nos meses após o pedido de divórcio do rapper e observou que, em retrospecto, ela não estava realmente pronta para voltar a namorar.

Em conversa com suas irmãs Kendall e Kylie Jenner, Kim disse que ainda não havia processado totalmente a situação com o pai de seus filhos quando conheceu o comediante: "Eu definitivamente entrei em outro relacionamento tão rápido".

"Isso afastou minha mente das coisas, e essa não é uma opção fugir das coisas. É melhor lidar, curar - isso é bom - lidar, curar, sentir", concluiu.

A empresária pediu o divórcio de Kanye em fevereiro de 2021, após quase sete anos de casamento. Ela então começou a namorar Pete depois de apresentar o Saturday Night Live em outubro e eles formaram uma conexão.

Kim e Pete ficaram juntos por nove meses. Enquanto Kim estava em um relacionamento com Pete, Kanye o atacou nas redes sociais e em sua música. O vencedor do Grammy também postou o que pareciam ser capturas de tela de suas trocas de mensagens com ela online, incluindo seus apelos para que ele parasse de xingar o namorado.