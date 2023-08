HBO Max lança documentário sobre divórcio de Kanye West e Kim Kardashian

O documentário foi anunciado essa semana e os fãs de Kim Kardashian desaprovam

O divórcio de Kanye West e Kim Kardashian segue dando o que falar, depois de uma série de revelações e discussões entre o ex-casal a história segue ganhando novos capítulos. A HBO Max acabou de lançar um trailer nesta segunda-feira, 07, sobre a série documental em duas partes sobre o assunto chamada “Kim vs. Kanye: O Divórcio”.

O documentário não conta com a presença de Kim Kardashian nem de Kanye West ou qualquer pessoa próxima de seu relacionamento passado. Em vez disso, pelos trailers, são várias pessoas falando que os representaram no divórcio, conforme o que os anúncios indicam.

Este documentário vai contrastar fortemente com os desejos originais de Kim. Ela foi ao Instagram durante o ódio de seu ex-marido para compartilhar com seu público um vislumbre de como ela estava. Ela escreveu: “Desde o começo, eu não queria nada além de um relacionamento saudável porque é o melhor para nossos filhos e me entristece que Kanye continue a tornar isso impossível a cada passo do caminho”.

A reação dos fãs foi rápida, sem filtro, um tanto chocada e facilmente resumida por uma pergunta: “Quem diabos pediu por isso? Além disso, cada parte parece focar em um lado diferente da batalha legal, o que causou certa controvérsia”, questionou um fã, “Imagina gastar seu tempo com isso… como se já não soubéssemos o suficiente”, escreveu outro.

Kim Kardashian fala como ficou abalada ao saber de polêmicas de Kanye West

Em um outro episódio do reality, a socialite abriu o jogo e contou como ficou com sua saúde mental abalada ao saber das declarações racistas e antissemitas feitas pelo seu ex-marido, Kanye West, em outubro do ano passado.

"Eu literalmente não troco de roupa há dois dias. Eu tenho que me recompor, mas simplesmente não consigo", disse ela à irmã, "É realmente confuso para mim. Eu não o reconheço mais. Ele é tão diferente da pessoa com quem me casei”, finalizou a socialite.

Kim Kardashian revela arrependimento em namoro com Pete Davidson

Kim Kardashian, revelou que só namorou Pete Davidson para fugir do drama com seu ex-marido, Kanye West. A estrela do reality refletiu sobre seu antigo relacionamento com Pete Davidson nos meses após o pedido de divórcio do rapper e observou que, em retrospecto, ela não estava realmente pronta para voltar a namorar.