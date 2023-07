Kim Kardashian revela arrependimento em namoro com Pete Davidson

Em novo episódio do reality, Kim Kardashian refletiu sobre entrar em um relacionamento logo após o divórcio

Kim Kardashian, revelou que só namorou Pete Davidson para fugir do drama com seu ex-marido, Kanye West. A estrela do reality refletiu sobre seu antigo relacionamento com Pete Davidson nos meses após o pedido de divórcio do rapper e observou que, em retrospecto, ela não estava realmente pronta para voltar a namorar.

Em conversa com suas irmãs Kendall e Kylie Jenner, Kim disse que ainda não havia processado totalmente a situação com o pai de seus filhos quando conheceu o comediante: "Eu definitivamente entrei em outro relacionamento tão rápido".

"Isso afastou minha mente das coisas, e essa não é uma opção fugir das coisas. É melhor lidar, curar - isso é bom - lidar, curar, sentir", concluiu

A empresária pediu o divórcio de Kanye em fevereiro de 2021, após quase sete anos de casamento. Ela então começou a namorar Pete depois de apresentar o Saturday Night Live em outubro e eles formaram uma conexão.

Kim e Pete ficaram juntos por nove meses. Enquanto Kim estava em um relacionamento com Pete, Kanye o atacou nas redes sociais e em sua música. O vencedor do Grammy também postou o que pareciam ser capturas de tela de suas trocas de mensagens com ela online, incluindo seus apelos para que ele parasse de xingar o namorado.

Kanye mais tarde se desculpou por "qualquer estresse" que ele causou a ela durante esse tempo, não terminou por aí. Mais tarde, ele recebeu críticas por comentários antissemitas.

Kim Kardashian fala como ficou abalada ao saber de polêmicas de Kanye West

Em um outro episodio do reality, a socialite abriu o jogo e contou como que ficou com sua saúde mental abalada ao saber das declarações racistas e antissemitas feitas pelo seu ex-marido, Kanye West, em outubro do ano passado.

"Eu literalmente não troco de roupa há dois dias. Eu tenho que me recompor, mas simplesmente não consigo", disse ela à irmã, "É realmente confuso para mim. Eu não o reconheço mais. Ele é tão diferente da pessoa com quem me casei”, finalizou a socialite.