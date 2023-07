Atualidades / Abriu o jogo!

Kim Kardashian fala como ficou abalada ao saber de polêmicas de Kanye West

Kim Kardashian aparece desabafando com a irmã Khloe após descobrir as declarações racistas e antissemitas do ex-marido em novo episódio do reality

Kim Kardashian fala sobre falas polêmicas do ex-marido - Foto: Reprodução / Instagram