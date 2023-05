Kim Kardashian revela principal motivo que levou ao divórcio de Kanye West

Empresária e socialite Kim Kardashian revela em entrevista sobre o que fez ela se separar de rapper, que recentemente se casou novamente

Durante uma entrevista ao podcast On Purpose, de Jay Shetty, a empresária e socialite Kim Kardashian (42) decidiu abrir o jogo sobre o que realmente aconteceu para que se separasse do rapper e produtor Kanye West (45), afirmando que não sente que o casamento fracassou, mas que precisava acabar pois se sentiu pressionada a seguir as crenças que o ex-marido acreditava.

“Você não pode forçar suas crenças e projetar isso em alguém que pensa algo totalmente diferente”, revelou a influenciadora digital, deixando claro que acha normal pessoas terem opiniões diferentes, pois é “assim que o mundo gira”, mas que acha importante priorizar os mesmos “valores morais” com que se relaciona.

“Está tudo bem perceber que esta vida é muito curta e que talvez você deva encontrar as pessoas que acreditam no que você acredita. O que você realmente não pode é forçar essas crenças em outros. Não dá para esperar que as pessoas estejam onde você está [e] também no mesmo nível”, comentou Kim.

A socialite, que atualmente está com 42 anos de idade, ainda aproveitou para falar que ensina essa lição para si mesma e para seus filhos que teve com o rapper. Os dois tiveram quatro filhos, North (9),(7),(5) e(4). Desde que se separaram oficialmente em 2021, finalizando o divórcio somente em novembro do ano passado, já se relacionam com outras pessoas.

Kim viveu um relacionamento com o ator e comediante Pete Davidson (29), que já namorou outras famosas como a cantora Ariana Grande e a modelo Emily Ratajkowski. Enquanto isso, Kanye viveu diversos relacionamentos, mas atualmente está casado com Bianca Censori. O rapper atualmente vive um momento conturbado em sua vida, após uma tentativa fracassada de concorrer à presidência dos Estados Unidos da América, Ye teve alguns comentários antissemitas e controversos sobre o holocausto, além de outras polêmicas.