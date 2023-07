Kim Kardashian leva o filho para conhecer o ídolo, Neymar Jr

Saint West, filho de Kim Kardashian, foi surpreendido ao conhecer o ídolo, Neymar Jr, e até levou um souvenir para casa

Nesta terça-feira, 25, Kim Kardashian surpreendeu seu filho Saint West, de 7 anos, ao levá-lo para conhecer um de seus grandes ídolos do futebol. A influenciadora e empresária atravessou o mundo para levar seu pequeno, fruto de seu relacionamento com o rapper Kanye West, para assistir o amistoso entre o Paris Saint-Germain e o Al-Nassr, no Japão.

O pequeno Saint ficou super animado ao conhecer Neymar Jr, craque do PSG. O garoto estava vestindo uma camiseta do ídolo e teve a oportunidade de conhecê-lo após o jogo. Em suas redes sociais, Kim publicou um vídeo do filho animado quando o ídolo lhe mandou um tchauzinho.

E o atacante até deu um souvenir para o garoto, viu? Neymar lhe presenteou com uma de suas camisetas e Saint saiu pulando de alegria com a nova aquisição. Mais tarde, o jogador publicou uma foto ao lado de Kim e seus filhos. Confira os registros:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Neymar Jr não foi o único jogador que Saint West conheceu este mês. Na última sexta-feira, 21, Kim Kardashian levou os filhos para conhece Lionel Messi, que está jogando pelo Inter Miami. O garoto de 7 anos chegou a ficar emociado ao posar com o ídolo.

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo, outro grande jogador do qual o filho de Kim Kardashian é fã, também estava presente na partida. O craque do Al-Nassr, no entanto, não foi visto com a empresária e seu filho.

Kim Kardashian revela arrependimento em namoro com Pete Davidson

Em julho de 2023, Kim Kardashian chocou o público ao fazer revelações sobre o seu mais recente relacionamento, com o ator e comediante Pete Davidson. Segundo a estrela do reality show Kardashians, ela somente se envolveu com Pete para fugir do drama de seu ex-marido, Kanye West.

Em conversa com suas irmãs Kendall e Kylie Jenner, Kim refletiu sobre seu antigo namoro, que começou logo após a finalização do seu divórcio. Ela admitiu que ainda não havia processado totalmente a situação com o pai de seus filhos quando conheceu o comediante.

"Eu definitivamente entrei em outro relacionamento tão rápido", disse ela. "Isso afastou minha mente das coisas, e essa não é uma opção fugir das coisas. É melhor lidar, curar - isso é bom - lidar, curar, sentir", concluiu Kim.

