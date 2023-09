Qual o possível nome do bebê de Kourtney Kardashian e Travis Barker? Baterista pode ter dado uma dica

As especulações começaram durante o chá de bebê, que aconteceu neste domingo, 24

No domingo, 24, aconteceu o chá de bebê de Kourtney Kardashian e Travis Barker. O casal espera seu primeiro filho juntos e a ansiedade dos fãs do casal para saber o nome do novo baby está enorme e o mistério também… Porém, um amigo da família compartilhou uma foto de um bilhete amarrado à árvore dos desejos na decoração da festa endereçado com o possível nome.

A partir daí, os internautas passaram a especular que este seria o nome do primeiro filho do casal. A decoração contava com plaquinhas endereçadas a ‘Baby Rocky’. Porém, na segunda-feira, 25, aparentemente Travis Barker confirmou a teoria. O baterista do Blink-182 curtiu um comentário de fã no Twitter que dizia: "Honestamente, Rocky é definitivamente um nome fofo. Eu apoio Rocky Barker”.

As especulações sobre o nome ficaram cada vez mais fortes, já que essa não é a primeira vez que o músico menciona Rocky como um possível nome para seu filho. Em entrevista ao podcast da própria filha, Alabama Barker, que é fruto de um antigo relacionamento, Travis já tinha falado sobre a possibilidade e fez uma revelação.

Travis pegou um cartão que dizia ‘nome do bebê GOAT'. Alabama foi objetiva com o pai e recitou uma série de marcas de relógios de luxo: 'Audemars, Milan, Patek', o que fez seu pai rir. O baterista acrescentou: "Eu gosto de Rocky 13".

Na época o nome ainda precisava ganhar a aprovação da primogênita do clã Kardashian, mas Travis explicou que essa é uma possibilidade. Alabama fez piada com a ideia do pai: “Vamos ver como vai quando ele estiver na escola. Minhas sugestões eram melhores”, disse a jovem.

Kourtney Kardashian fala sobre susto durante gravidez

Kourtney Kardashian falou em seu Instagram, nesta quarta-feira, 06, sobre a emergência que teve na gravidez do primeiro filho com Travis Barker. A empresária não contou o que houve, mas agradeceu aos médicos pela cirurgia fetal.

"Serei eternamente grata aos meus incríveis médicos por salvarem a vida do nosso bebê. Sou eternamente grata ao meu marido que correu para o meu lado depois da turnê para ficar comigo no hospital e cuidar de mim depois, minha rocha. E à minha mãe, obrigado por segurar minha mão durante isso", começou.