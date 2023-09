Kourtney Kardashian fala sobre susto durante gravidez de Travis Barker e revela cirurgia fetal

Essa é a primeira gravidez de Kourtney em seu casamento com Travis Barker, ela já é mãe de outros três filhos

Kourtney Kardashian falou em seu Instagram, nesta quarta-feira, 06, sobre a emergência que teve na gravidez do primeiro filho com Travis Barker. A empresária não contou o que houve, mas agradeceu aos médicos pela cirurgia fetal, ao marido e à mãe, Kris Jenner, pelo suporte durante o momento de risco.

Ela havia escrito na legenda que é grata ao corpo médico por ter "tentado salvar a vida do bebê", mas editou logo depois, informando a real situação:

"Serei eternamente grata aos meus incríveis médicos por salvarem a vida do nosso bebê. Sou eternamente grata ao meu marido que correu para o meu lado depois da turnê para ficar comigo no hospital e cuidar de mim depois, minha rocha. E à minha mãe, obrigado por segurar minha mão durante isso", começou.

Kourtney, que está com 44 anos, também relembrou as gravidezes anteriores. A irmã mais velha de Kim Kardashian é mãe de Mason, de 13 anos, Penelope, de 11 anos, e Reign, de 8 anos, do antigo relacionamento com Scott Disick. Já Travis Barker é pai de Landon, de 19 anos, e Alabama, de 17 anos, da união que teve com Shanna Moakler.

"Como alguém que teve três gestações muito fáceis no passado, não estava preparado para o medo de me apressar para uma cirurgia fetal urgente. Não creio que alguém que não tenha passado por uma situação semelhante possa começar a compreender esse sentimento de medo. Tenho uma compreensão e um respeito totalmente novos pelas mães que tiveram que lutar pelos seus bebês durante a gravidez. Louvado seja Deus. Sair do hospital com meu filho na barriga e seguro foi a mais verdadeira bênção", refletiu.

A socialite, que está na reta final da gravidez, deu entrada no hospital na sexta-feira, 01 e só recebeu alta na segunda-feira, 04, depois de passar o final de semana nos cuidados da equipe médica.

A banda Blink-182, qual Travis faz parte, chegou a anunciar o adiamento de diversos shows na Europa para que Barker pudesse estar com ela para cuidar de um "assunto familiar urgente": "Devido a um assunto familiar urgente, Travis teve que voltar para casa, nos Estados Unidos. Os shows em Glasgow, Belfast e Dublin estão sendo adiados. Mais informações sobre seu retorno à Europa e datas remarcadas serão fornecidas assim que estiverem disponíveis".