Mãe de três, Kourtney Kardashian anuncia 1º bebê com Travis Baker

Em show, Kourtney Kardashian anuncia gravidez e faz surpresa para o esposo, o baterista Travis Baker

A empresária Kourtney Kardashian anunciou que está grávida de seu primeiro filho com Travis Baker. A notícia foi dada pela famosa durante um show do baterista da banda Blink 182. Na plateia, ela fez a surpresa para o amado.

Mãe de três filhos, a irmã de Kim Kardashian segurou um cartaz revelando a surpresa para o esposo. Ao saber que ela está grávida, Travis Baker desceu do palco para abraçá-la e comemorar a novidade sobre aumentarem a família. Em 2018, a artista havia revelado que congelou óvulos para ter mais filhos.

No último mês, o casal celebrou um ano de casamento. Relembrando o momento que selaram a união em Santa Bárbara, nos EUA. Uma semana depois, no dia 22 de maio de 2022, eles criaram a sua própria 'capela' ao ar livre, em Portofino, na Itália, após terem sido impedidos de casar na tradicional igreja católica italiana.

Em um episódio recente de The Kardashians, a empresária explicou que nem ela e nem o músico tinham "os documentos realmente específicos e exigidos" e não fizeram o "curso católico de um ano".

Aos 44 anos, Kourtney Kardashian é conhecida por integrar o reality Keeping Up With The Kardashians. A famosa já é mãe de três filhos do relacionamento conturbado que viveu com Scott Disick por nove anos. Em 2021, ela começou a namorar Travis Baker.

Veja o vídeo do anúncio da gravidez de Kourtney Kardashian: