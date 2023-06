Kourtney Kardashian revela briga de anos com Kim ao chamar irmã de ‘louca’

Durante conversa com Kendall Jenner, a mais velha do clã Kardashian Jenner desabafa sobre relação com irmã

Parece que a relação entre Kourtney e Kim Kardashian não é tão boa quanto pensávamos. A primogênita do clã Kardashian Jenner admitiu que tem evitado a irmã mais nova e que o relacionamento vem ficando cada vez mais enfraquecido com o passar do tempo.

A mais velha das socialites desabafou sobre o assunto enquanto conversava com Kendall Jenner. O bate-papo foi revelado em um teaser do próximo episódio de The Kardashians, onde Kourtney e a irmã mais nova têm um ataque de sinceridade e acabam chamando Kim de “louca”.

“É o que eu sempre digo. Tento manter distância e, tipo, fazer minhas próprias coisas”, revelou Kourtney. Então, Kendall responde dizendo que achava que as coisas acontecem rápido demais para Kim, no momento que ela deseja. e que as pessoas precisam se adaptar à sua realidade.

A primogênita da família concorda, completando que isso vai incomodar bastante ela se os problemas de Kim começarem a impactar a sua própria vida. “É saudável ter sua própria identidade”, continuou, reiterando o desejo de evitar qualquer drama vindo de sua irmã.

A briga não é de agora…

Lá em meados de 2020, Kim e Kourtney acabaram entrando em um confronto físico, chegando a trocar tapas e puxões de cabelos, depois de uma discussão que começou por conta do casamento da empresária com o rapper, Kanye West.

Recentemente, a mais nova decidiu dar uma indireta bem direta para o casamento de sua irmã mais velha com o baterista do Blink-182, Travis Barker. O evento aconteceu em Portofino, na Itália, sendo patrocinado por uma grife de luxo, o que fez com que Kim chamasse o casório de “oportunidade de negócios”.

Meses depois, Kim foi revelada como rosto de uma campanha publicitária de Primavera / Verão para a mesma marca. “As pessoas pensam que é um mal-entendido, não é. É quem ela é em sua essência”, disparou Kourtney, em um discurso afiado sobre a irmã, no teaser.

Kourtney Kardashian Says Kim's Dolce & Gabbana Show Copied Her Wedding ‘She Sees It for the Dollar Signs.'



Kourtney also says in this week's episode of 'The Kardashians that "If I did it to Kim, she would freak out."



Thoughts???#KourtneyKardashian#KimKardashian#Lovelytitvpic.twitter.com/WRoxgmvk9w — lovelyti (@lovelyti) June 15, 2023

