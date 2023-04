Kourtney Kardashian revela motivo de briga com a irmã: ‘'Usou meu casamento”

O casamento rolou em maio de 2022 foi marcado por discurso bizarro de Kim Kardashian em homenagem aos noivos

A socialite Kourtney Kardashian (44) revelou os motivos por trás de suas tensões atuais com a irmã Kim Kardashian (42). A primogênita do clã Kardashian-Jenner expôs as causas de seus incômodos no mais recente episódio de ‘The Kardashians’, reality show protagonizado pelas filhas da empresária Kris Jenner (67).

Na opinião de Kourtney, Kim usou o casamento dela com o músico Travis Barker, como uma “oportunidade de negócio”. A socialite lembrou que ela e o marido trocaram alianças com looks da grife Dolce & Gabbana. Pouco tempo depois, Kim assinou um contrato de parceria com a grife e lançou uma coleção com seu nome pela marca.

“A minha irmã usou o meu casamento como uma oportunidade de negócio", disse Kourtney em conversa com Kim, Khloé Kardashian (38) e Kris Jenner.

Kourtney acredita que a irmã tenha se aproximado dos empresários da grife durante a cerimônia que aconteceu em maio do ano passado e tomado inspiração no vestido exclusivo feito pelos estilistas da marca.

“Estou realmente confusa em relação à construção dessa narrativa na cabeça dela”, respondeu Kim em outro trecho do programa. “Tipo, eu não poderia ter sido mais cuidadosa. Falei, ‘não façam nada parecido com aquilo que ela usou no casamento’”.

As peças da parceria de Kim com a Dolce & Gabbana foram reveladas na Paris Fashion Week 2022, tendo em vista seu lançamento em setembro de 2023. Ela também virou garota-propaganda da grife

As fotos do casamento de Kourtney e Travis Barker com os dois vestidos de Dolce & Gabbana tiveram um impacto de mídia avaliado em US$ 47 milhões por especialistas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Saiba algumas revelações feitas no novo trailer de 'The Kardashians'

Nesta quinta-feira, 27, o trailer da terceira temporada de “The Kardashians” foi divulgado pelo clã Karadashian-Jenner nas redes sociais. Desde a segunda temporada do reality show que acompanha a vida da família de socialites, muito aconteceu, como términos de namoros e problemas de saúde.

O novo trailer da temporada que chega ao Brasil no dia 25 de maio pelo serviço de streaming Star+, deu detalhes sobre algumas revelações que serão feitas nesses novos capítulos do programa.