De problemas de saúde a briga de irmãs, saiba algumas revelações feitas no novo trailer de 'The Kardashians'

O reality-show do clã Kardashian-Jenner teve o trailer da sua terceira temporada divulgado e diversas revelações vieram à tona

Nesta quinta-feira, 27, o trailer da terceira temporada de “The Kardashians” foi divulgado pelo clã Karadashian-Jenner nas redes sociais.

Desde a segunda temporada do reality show que acompanha a vida da família de socialites, muito aconteceu, como términos e problemas de saúde.

O novo trailer da temporada que chega ao Brasil no dia 25 de maio pelo streaming Star+, deu detalhes sobre algumas revelações que serão feitas nesses novos capítulos do programa.

Fim de relacionamento!

Um dos primeiros tópicos abordados pelo trailer é o fim do relacionamento de Kim Kardashian e Pete Davidson.

“Eu nem sei onde nós paramos”, diz Kim frente às câmeras. E a produtora do reality, Danielle King, dispara: “Você estava em um relacionamento”.

E Kim responde: “Eu estava... eita”. Outra cena é mostrada, em que Khloé pergunta à Kim se ela está bem. A ex-namorada de Pete começa a chorar copiosamente e diz que não está.

Em agosto do ano passado, o relacionamento de nove meses entre a modelo e o comediante teria chegado ao fim.

Ex-marido!

Após a segunda temporada de “The Kardashians”, o divórcio de Kim Kardashian e Kanye West foi finalizado. Na terceira temporada, a família de Kim comentou sobre o antigo relacionamento da influenciadora.

“Eu não sei como a Kim lida com seu ex-marido”, opinou Kendall Jenner. E a matriarca, Kris Jenner comentou: “Eu acho que você não percebe que o peso do mundo está nos seus ombros”.

Por fim, a própria Kim comenta sobre o seu casamento com o rapper: “Ele criou essas narrativas insanas, e nós ficamos em silêncio entre todas as mentiras, para proteger meus filhos”.

Problemas de saúde!

O reality também mostrará um problema de saúde enfrentado por Khloé Kardashian. A influenciadora foi diagnosticada com um melanoma no rosto, e, se abriu nas redes sociais sobre o assunto.

“A mãe acabou de me contar que é um melanoma”, disse Kylie Jenner para a irmã. E Kris comenta em cima de uma foto da cicatriz no rosto da filha: “Aquilo no rosto dela era preocupante”.

Uma amiga de Khloé, que está cuidando de dois filhos após a separação com o jogador de basquete Tristan Thompson, diz para ela: “Eu acho que nunca te vi tão para baixo assim”. E Kendall complementou: “Ela não dorme, ela perdeu muito peso”.

E Khloé deu seu relato sobre seu diagnóstico: “Melanoma é mortal. Isso foi bem mais sério do que eu pensei que seria”.

Briga de irmãs!

Algo que surpreendeu os fãs das Kardashians, foi uma briga entre Kim Kardashian e sua irmã mais velha Kourtney.

“Minha irmã usou meu casamento como uma oportunidade de negócios”, acusou Kourtney. O casamento da filha mais velha de Kris Jenner, aconteceu em Milão e Kim realizou um desfile para uma grife na cidade italiana na mesma época.

Kim surge no clipe perguntando: “Ela está brava comigo?”. E Khloé responde: “Extremamente”. Kendall e Kylie ainda surgiram opinando sobre o desentendimento e falando que entendem os dois lados.

“As pessoas acham que é um mal-entendido, não é. É quem ela é, até a alma”, ainda acusava a modelo que casou na Itália com o músico Travis Barker.

Voltaram?

Ao final do trailer, os rumores de que Khloé Kardashian teria voltado com seu ex-namorado Tristan Thompson foram deixados em clima de mistério.

Em janeiro de 2022, foi revelado que Tristan havia tido um filho com outra mulher, enquanto estava em um relacionamento com Khloé. O casal se separou, mas, em agosto do mesmo ano tiveram um segundo filho por meio de barriga de aluguel.

Em março deste ano, um jornal americano teria dito que Tristan e Khloé estariam se aproximando após a morte da mãe de jogador de basquete.

“Como estão as coisas com o Tristan?”, pergunta a mãe de Khloé no trailer. E o questionamento também é feito por Scott Disick, ex-marido de Kourtney e amigo da família: “Em que pé vocês estão?”.

