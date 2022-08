Kim Kardashian e Pete Davidson teriam terminado namoro de 9 meses

A influenciadora Kim Kardashian e o comediante Pet Davidson teriam terminado seu relacionamento de 9 meses

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 21h54

Após nove meses de namoro, Kim Kardashian (41) e Pete Davidson (28) teriam terminado. O site americano People, afirmou que uma fonte teria confirmado que a separação ocorreu ainda nesta semana.

O romance entre a influenciadora e o comediante começou em outubro de 2021, quando Kim participou do programa Saturday Night Live, onde Pete trabalhava. Após este primeiro encontro em frente às câmeras, a dupla foi vista de mãos dadas em um parque de diversões, iniciando os rumores de um relacionamento.

Ainda sem confirmar oficialmente um namoro, o casal viajou junto para as Bahamas após o Ano Novo e ainda foi flagrado em um jantar romântico. E ainda em dezembro, Kim Kardashian teria apresentado o novo namorado para seus quatro filhos.

Foi apenas em fevereiro que Pete Davidson confirmou em entrevista que estava namorando a estrela do reality-show The Kardashians. E um mês depois, Kim oficializou o namoro ao publicar algumas fotos com Pete em seu Instagram.

Nem tudo são flores...

Quando conheceu Pete Davidson, a modelo tinha acabado de anunciar seu divórcio com Kanye West, rapper com quem teve um relacionamento por sete anos.

Kanye fez uma série de ataques a Pete em músicas e postagens, atitudes que fizeram o comediante aumentar o seu número de seguranças.

Antes de namorar a Kardashian, Pete viveu um romance relâmpago com a cantora Ariana Grande que durou cinco meses e contou com um noivado. O comediante também teve um romance com a atriz Kate Backinsale que também durou alguns meses.

E as tatuagens?

Pete Davidson fez três tatuagens para homenagear a então namorada Kim Kardashian. Uma delas, na região da clavícula, lia-se: Jasmine e Aladdin, fazendo referência aos personagens que o casal interpretou no Saturday Night Live quando se conheceram.

O comediante ainda tatuou a frase: “My Girl Is a Lawyer” [Minha garota é uma advogada], fazendo referência a conquista de Kim ao ter passado em um prova para se tornar advogada.

A última tatutagem era composta pelas letras: knscp. Que supostamente queiram dizer Kim e os nomes dos filhos da empresária: North (8), Saint (6), Chicago (4) e Psalm (3).