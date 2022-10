Khloé Kardashian revela motivo de aparecer com curativo no rosto em fotos: “um tumor na minha face”

A influenciadora Khloé Kardashian revelou que descobriu um tumor no rosto e teve que passar por cirurgia de emergência

Nesta terça-feira, 11, Khloé Kardashian (38) chocou seus seguidores ao revelar que descobriu um tumor em seu rosto e teve que passar por uma cirurgia de emergência.

Em seu Instagram, a influenciadora comentou que muitos fãs estavam perguntando sobre os curativos que estava usando no rosto nas últimas fotos publicadas. “Eu vi vários stories circulando sobre um curativo no meu rosto, com alguns de vocês perguntando por que eu tenho usado um pelas últimas semanas”, escreveu Khloé.

A estrela do reality-show The Kardashians, começou a explicar: “Depois de notar um pequeno caroço na minha face e assumindo ser algo como uma pequena espinha, eu decidi fazer uma biópsia 7 meses depois de perceber que não estava sarando”.

Então, a Kardashian revelou seu diagnóstico: “O dermatologista Dr Tess Mauricio examinou, e uma segunda biópsia foi feita pelo Dr Daniel Behroozan porque o que os dois estavam vendo era extremamente raro para alguém da minha idade. Alguns dias depois eu foi informada que deveria passar por uma cirurgia imediata para remover um tumor do meu rosto”.

Após a retirada do tumor, a mãe de True (3) passou por um procedimento estético e por isso está com o curativo. “Vocês continuarão vendo meus curativos e quando eu for autorizada, vocês provavelmente verão uma cicatriz (e um recorte na minha bochecha por conta do tumor ter sido removido) mas até lá eu espero que vocês gostem de como eu estou tornando estes curativos na cara fabulosos”, comentou Khloé.

