Saiba qual é a relação de Kourtney Kardashian com a vinda da banda Blink-182 ao Brasil

A banda Blink-182 foi confirmada como headliner no Lollapalooza 2023 e Kourtney Kardashian é uma das razões por isso ter acontecido

Nesta terça-feira, 11, com o anúncio do line-up do Lollapalooza Brasil 2023, muitos fãs se surpreenderam ao verem a banda Blink-182 como headliner do evento musical. Neste ano a banda voltará a realizar projetos musicais e fará uma turnê em sua formação clássica, coisa que não acontecia desde 2015.

A vinda da banda completa ao Brasil e a série de apresentações do grupo no mundo todo, deve-se em partes à Kourtney Kardashian (43). Isso porque, a influenciadora que é casada com o baterista da banda, Travis Barker (46), o ajudou a superar seu medo de voar.

O baterista não viajava de avião desde 2008, quando sofreu um acidente aéreo que matou quatro das seis pessoas que estavam a bordo da aeronave de pequeno porte. Travis e seu parceiro musical Adam “DJ AM”, que formavam uma dupla na época em que o Blink-182 estava em hiato, foram os únicos sobreviventes.

Foi apenas no ano passado que o baterista voltou a voar, ao lado de sua amada Kourtney. No dia 14 de agosto, o membro do Blink-182 embarcou no jatinho particular de Kylie Jenner (24) acompanhado da esposa e da sogra Kris Jenner (66).

Em maio do mesmo ano, antes de realizar seu primeiro voo de volta, o músico se abriu para a revista americana Men’s Health: “Agora que se passaram tantos anos, está ficando mais fácil para mim. Tem dias que eu acordo e nem penso nisso”. No mês seguinte, Travis postou em seu Twitter: “Talvez eu volte a voar”.

