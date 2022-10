Lollapalooza 2023: Line-up do festival tem Drake, Billie Eilish e Blink-182; veja

Drake, Billie Eilish, Blink-182, Rosalía e Lil Nas X estão entre as atrações principais do Lollapalooza 2023

Redação Publicado em 11/10/2022, às 11h15

Boa notícia para os fãs de festival! O line-up oficial do Lollapalooza 2023 foi oficialmente divulgado e tem agitado as redes sociais. Com Drake, Blink-182, Billie Eilish, Rosalía e Lil Nas X como principais apresentações, o Lolla 2023 acontece nos dias 24, 25 e 26 de março.

Entre os headliners do festival estão Billie Eilish, Blink-182 e Lil Nas X, que farão estreia em solo Brasileiro. Do outro lado, Drake já esteve pelo país, assim como Rosalía, que se apresentou em São Paulo recentemente.

O trio punk Blink-182 vem ao Brasil em março de 2023 com sua formação orifinal, com Mark Hoppus, Travis Barker e Tom DeLonge.

Ludmilla, L7NNON, Filipe Ret, Pitty, Anavitória, Pedro Sampaio e mais artistas brasileiros também vão agitar o Autodrómo de Interlagos.

Nas redes sociais, os fãs dos artistas confirmados piraram com as confirmações no festival: "Blink no Brasil? A realização de um sonho", escreveu um. "Ainda não tô preparada pra ver Billie!", disse outro. "Vencemos muito com esse line-up", brincou o terceiro.

Confira o line-up do Lollapalooza 2023: