Billie Eilish será a atração principal do Lollapalooza Brasil em 2023, diz jornal

A cantora Billie Eilish virá pela primeira ao Brasil como atração do Lollapalooza Brasil em 2023

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 17h46

Nesta quinta-feira, a coluna do Leo Dias divulgou que Billie Eilish (20) será a atração principal do Lollapalooza Brasil em 2023!

A cantora virá ao Brasil pela primeira vez para se apresentar em um dos três dias de festival, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A 10ª edição do evento está marcada para os dias 24, 25 e 26 de março de 2023. E segundo o jornal, o anúncio oficial da participação da artista será feito em breve pela organização.

Vale lembrar que Billie Eilish viria ao país em 2020 com a turnê mundial Where Do We Go, porém por conta da pandemia, a apresentação foi cancelada.

