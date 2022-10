Kourtney Kardashian elege look luxuoso para celebrar o aniversário do enteado

A influenciadora Kourtney Kardashian celebrou em suas redes sociais o aniversário de Landon Barker, filho de seu marido Travis Barker

Nesta segunda-feira, 10, Kourtney Kardashian (43) deixou os fãs babando ao publicar uma série de fotos em seu Instagram com o look elegido para comparecer a festa de seu enteado Landon.

O filho do baterista Travis Barker (44) completou 19 anos no último domingo, 9, e para celebrar a data, a família decidiu realizar uma festa íntima.

A Kardashian apareceu com um vestido preto justinho e uma luxuosa gargantilha de brilhantes. O marido de Kourtney também vestia um look all-black composto por um terno.

“Landon disse ‘black-tie’”, revelou a estrela do reality-show “The Kardashians” sobre a festa de aniversário em família.

O pai do aniversariante comentou nas fotos e escreveu: “Minha esposa”. A cantora Avril Lavigne também reagiu à publicação escrevendo: “Awe”.

No post anterior, Kourtney prestou uma homenagem ao enteado com uma série de fotos ao lado de Landon e ainda de sua filha Penelope com o meio-irmão.

Afastamento!

Recentemente, Kourtney revelou em entrevista a um podcast que sentiu um certo afastamento de suas irmãs Kim (41) e Khloé (38).

“Eu apenas senti que elas realmente se uniram, como se estivessem passando pela mesma coisa”, contou Kourtney.