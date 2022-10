Kourtney Kardashian fala sobre afastamento das irmãs Kim e Khloé

A influenciadora Kourtney Kardashian explicou em um podcast o porquê de estar mais afastada de suas irmãs mais novas Kim e Khloé

04/10/2022

Nesta terça-feira, 4, Kourtney Kardashian (43) participou de um podcast e comentou que se afastou de suas irmãs mais novas Kim (41) e Khloé (37), fato que os espectadores do reality-show The Kardashians puderam perceber ao longo destas duas temporadas.

Em entrevista ao podcast Not Skinny But Not Fat, a influenciadora comentou que o afastamento ocorreu em 2018, quando Kim estava esperando sua filha Chicago, que teve por meio de barriga de aluguel, e Khloé estava grávida da filha True.

“Eu apenas senti que elas realmente se uniram, como se estivessem passando pela mesma coisa”, contou a atual esposa do baterista Travis Baker (44).

Kourtney ainda contou que na época, o clã Kardashian-Jenner ainda estava no ar com o reality Keeping Up With The Kardashians, e foi neste período que a influenciadora começou a não gostar do programa.

“E foi quando eu estava infeliz com o programa, parcialmente porque as duas estavam se juntando. Foi quase tudo que eu e a Khloé fizemos com a Kim, e elas estavam virando contra mim”, revelou Kourtney.

