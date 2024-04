Hugo Moura surpreende ao compartilhar novas fotos da ex-esposa, Deborah Secco

Após divórcio com Deborah Secco, Hugo Moura dá show de maturidade ao exibir novas fotos de sua ex-esposa nas redes sociais

Nesta sexta-feira, 16, Hugo Moura surpreendeu os seguidores ao compartilhar novas fotos de sua ex-mulher, Deborah Secco. Mesmo com o término do casamento, a atriz e o diretor de cinema provaram que continuam mantendo uma relação amigável, em prol da filha, Maria Flor, e também de seus projetos profissionais.

Através de seu perfil no Instagram, Hugo compartilhou novos registros de uma campanha publicitária que dirigiu ao lado de sua antiga parceira. Discreto, ele escolheu uma foto em que a ex-esposa não aparece para a capa do álbum, mas logo incluiu diversos cliques e vídeos encantadores que fez de Deborah entre os registros.

Na legenda da publicação, Hugo também manteve a discrição ao não mencionar a atriz, mas agradeceu à equipe da campanha e marcou o perfil de Deborah. Apesar da moderação, os seguidores ficaram surpresos com a publicação e aplaudiram a maturidade do antigo casal, além de torcerem por uma possível reconciliação.

Nos comentários, fãs deixaram mensagens para o diretor e para a atriz: “Eu creio que vocês ainda serão novamente muito felizes”, disse uma seguidora. “Vocês formam uma família linda”, exaltou mais um. “Seu trabalho é lindo,essa mulher também. Autenticidade é o plus pra vida”, escreveu uma terceira. “Lindos, oro por vocês”, disse outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Moura (@hugomourag)

Vale lembrar que Deborah Secco e Hugo Moura anunciaram que estavam se separando no início de abril. Após boatos de que estariam separados há um tempo, a equipe da atriz confirmou o término para o Gshow. Juntos desde 2015 e pais de Maria Flor, de 9 anos, o casal não estaria mais junto há alguns meses, como já dito por alguns sites de fofoca.

Em contato com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando após revelar o término, Deborah falou que o ex-marido não gostava da exposição da fama: “Um momento infeliz. Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública, mas continuamos trabalhando juntos. Quero sumir de cena e ficar quietinha”, disse ela.

Deborah Secco curte viagem com a filha:

A atriz Deborah Secco está aproveitando sua vida de recém-solteira para curtir um tempo apenas entre mãe e filha. A famosa está em Fernando de Noronha em viagem com sua única herdeira, Maria Flor, de 8 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Hugo Moura. E nesta noite de quinta-feira, 25, ela mostrou alguns cliques inéditos do passeio.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa compartilhou um novo álbum de fotos com registros das duas curtindo um dia de mar juntinhas. Em uma rede montada dentro da água, a dupla posou agarradinha enquanto descansavam e se refrescavam ao mesmo tempo; veja os cliques da viagem de Deborah Secco com Maria Flor!