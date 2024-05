Mãe de Virginia Fonseca surge com hematoma no rosto. Saiba o que aconteceu

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão aparece com hematoma no rosto e explica o que aconteceu: ‘Coisa horrorosa’

Nesta terça-feira, 7, a influenciadora Virginia Fonseca mostrou que sua mãe, Margareth Serrão, está com um hematoma no rosto. Nos stories do Instagram, ela mostrou sua mãe durante o almoço e contou que ela está preocupada com a mancha no rosto.

Isso porque elas gravam um programa nesta semana e Margareth tem receio que o hematoma fique aparecendo. Porém, Virginia garantiu que a maquiagem poderá esconder.

Com isso, Margareth contou o que aconteceu com seu rosto. Ela disse que fez um procedimento odontológico e ficou com a bochecha inchada e com o hematoma.

" Eu fiz um enxerto no osso [do maxilar]. Furou o osso, abriu o osso para enfiar mais osso. Um enxerto de osso para fazer um novo implante porque deu um problema no implante e teve que tirar por falta de osso. E está essa coisa horrorosa”, disse ela.

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca fez doações para o Rio Grande do Sul

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar comprovantes de suas doações para as vítimas das chuvas históricas que atingiram cidades no Rio Grande do Sul nesta semana. As enchentes destruídas muitas casas e muitas pessoas estão desabrigadas ou desaparecidas. Com isso, várias entidades fazem pedidos de doações online. E Virginia resolveu ajudar alguns locais.

Fonseca contou que iria doar os lucros de um dia de vendas de sua marca de maquiagem para ajudar três formas de doar dinheiro para o estado. Ela fez doações em vaquinhas do governo, de um influencer da região e também de uma instituição. No total, Virginia doou R$ 150 mil e mostrou os comprovantes nos stories do Instagram, sendo R$ 50 mil para cada local de doação que escolheu.

“Vamos nos colocar no lugar de cada família que está passando por dificuldade… Famílias que perderam tudo e que precisam de nós para ter onde dormir, o que comer… Coloca a mão no coração e ajude! Doe pelo menos R$ 1. RS precisa de nós”, disse ela para incentivar seus seguidores.