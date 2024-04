Roberta Campos e George Israel apostam em dupla incomum após parceria no Whatsapp

Em entrevista à CARAS Brasil, Roberta Campos e George Israel revelam bastidores de parceria musical que provocou o lançamento do EP 4 Mãos

"A soma dos contrates", é assim que George Israel (63) define sua parceria com Roberta Campos (46), artista reconhecida por diversos hits da MPB. Em entrevista à CARAS Brasil, os dois relembraram o início da dupla, que primeiramente surgiu através do WhatsApp, e como a união é o reflexo de muitas influências musicais semelhantes.

"Estar ao lado do George é bem especial. Na minha pré adolescência ouvi muito Kid Abelha, inclusive, na época estava começando a compor. Então foi muito importante pra mim, na minha forma de criação, olhar pra essa parte da minha história que me deixa muito agradecida e feliz", diz a artista.

Na última semana, Roberta e George lançaram oficialmente o EP 4 Mãos, projeto o qual os dois foram divididos em duas etapas. A primeira conta quatro canções que se propõe a mostrar a mistura musical entre a doçura da voz de Roberta Campos aliada ao tom potente e marcante de George em contraponto.

"Nós tivemos uma coisa bacana que foi a soma dos contrastes e a soma das afinidades. Eu me identifiquei muito com o jeito dela tocar violão, algumas referências minhas estão muito próximas às dela. O meu lado mais Rock acabou não ficando tão evidenciado nesse projeto. Mas Roberta me surpreendeu cantando “Brasil” que é um super Rock and Roll, ela chegou junto com a voz penetrante e bonita, foi muito legal", declara George.

Apesar de serem de gerações diferentes, Roberta e George contam que as afinidades entre eles são muitas, o que permitiu o clima dos bastidores da produção seguir sempre muito harmônico. "As composições foram tranquilas e fluidas. Fizemos essa troca pelo Whats", relembra a cantora.

"A produção aconteceu no Rio de Janeiro com o Leo Israel e Pedro Sá e com o próprio George. Gravaram os instrumentais lá, mas eu gravei os meus violões aqui, com vozes e vocais, no meu estúdio em São Paulo", completa Roberta, seguida de George: "As coisas foram fluindo, tudo foi se desdobrando, de uma música, saiu um EP, fizemos um álbum nesse processo super feliz e alimentou nossa alma de artista".

Com uma série de elogios e fãs ansiosos por novidades, Roberta e George já adiantam que pretendem viajar todo o Brasil com shows da dupla. "Nós pretendemos sair por aí. O Brasil que nos espere, que estaremos em todos os lugares. Nossa música está tocando em algumas rádios em rede nacional, estou muito feliz com o resultado dessa primeira música, me deixou muito emocionado", adianta o produtor.