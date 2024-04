Estilista volta para vertente clássica do boho com junção do tradicional e cosmopolita

Em nova coleção, a estilista Isabel Marant retorna às suas raízes do boho com tons terrosos e clima sofisticado

Para a estilista francesa Isabel Marant (57), o boho nunca deixou de estar em evidência e, em 30 anos da marca, o estilo é um dos seus principais códigos visuais e que garante uma das mais fortes identidades estéticas do circuito internacional. Apesar de interpretar a linguagem boho de diferentes maneiras a cada coleção, nesta temporada a estilista se voltou para uma vertente clássica deste movimento.

Marant vinha adicionando outras características em seu DNA e já há algumas temporadas elementos mais festivos e voltados para a década de 1980: códigos de sensualidade mais explícitos vinham fazendo parte de todo o seu repertório. Nessa coleção, entretanto, a estilista se mostrou fiel à sua trajetória e aos seus arquivos, entregando uma leitura tradicional do bohemian chic com a junção de alguns atributos cosmopolitas que tornaram as criações muito contemporâneas.

A nova paleta composta em tons terrosos de diferentes profundidades, o peso dos diferentes materiais, especialmente aqueles das peças de complementação como jaquetas de formas arredondadas em couro ou casacos em tricô de tramas grossas e ricamente trabalhadas, a estamparia típica do movimento boho, as franjas e as botas de cano médio reforçam as intenções da estilista de retorno às suas raízes e deixam o clima geral da coleção muito mais sofisticado. “As pessoas mais estilosas que conheço não são as que têm as criações mais disputadas, e sim as que conhecem a si mesmas e o que lhes cai bem”, já disse a estilista, que tem em sua lista de clientes nomes como Kate Moss (50) e Raquel Weisz (52).

FOTOS: GETTY IMAGES