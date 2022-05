Vestido de noiva de Kourtney Kardashian gera polêmica entre fãs

O vestido de noiva que Kourtney Kardashian gerou uma polêmica entre os fãs da influenciadora

CARAS Digital Publicado em 22/05/2022, às 14h58

Neste domingo, 22, Kourtney Kardashian (43) compartilhou em seu Instagram algumas fotos do vestido de noiva que usou em seu casamento com Travis Barker (46) na Itália.

O look diferente, chocou os seguidores por se tratar de um vestido curto preto. A estrela do reality-show The Kardashians ainda vestiu um véu preto com detalhes em azul.

Nos cometários da postagem, muitos fãs elogiaram o vestido de noiva "diferentão" da irmã de Kim (41) e Khloé (37). "Você está literalmente perfeita", comentou uma seguidora. Outra fã escreveu: "Isso é além de incrível".

Porém, não foram todos os seguidores de Kourtney que curtiram o look. "Adoraria ter visto você em um vestido branco clássico", comentou um fã. Outra seguidora criticou: "Tantos vestidos lindos que ela poderia ter vestido".

