Família Kardashian-Jenner se reúne na Itália para comemorar casamento de Kourtney Kardashian

Membros da família Kardashian-Jenner se encontraram em jantar na Itália para celebrar o casamento de Kourtney

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 22h08

Nesta sexta-feira, 20, o clã Kardashian-Jenner se reuniu na Itália para comemorar o casamento de Kourtney Kardashian (43) e Travis Barker (46).

A recém-casada Kourtney vestia um vestido vinho curto com um xale de pele da mesma cor e marido optou por usar uma jaqueta preta sem camisa por baixo.

Kim Kardashian (41) usou um top e uma calça cinza, enquanto sua irmã Khloé (37) optou por um vestido longo com estampa de onça.

A matriarca da família Kris Jenner (66) apostou em um vestido preto transparente. Suas filhas Kylie (24) e Kendall (26) também foram ao jantar com looks all-black.

As estrelas do reality-show The Kardashians se reuniram para jantar em um restaurante na cidade italiana de Portofino.

Confira aqui algumas fotos da família na Itália!

A MULHER ESTÁ UM LUXO! VC SABE Q SERVIU KYLIE pic.twitter.com/FjvGFC18QN — ‏ٰ (@outkylie) May 21, 2022

More photos of Khloe Kardashian in Portofino, Italy. pic.twitter.com/viMgpedH79 — #CannesFestival (@21metgala) May 20, 2022