Após briga, Kourney Kardashian se fantasia da irmã Kim para o Halloween

A influenciadora Kourtney Kardashian causou polêmica ao usar vestido de sua irmã Kim em fantasia de Halloween

Nesta sexta-feira, 28, Kourtney Kardashian deu início às celebrações de Halloween ao se fantasiar de uma pessoa muito próxima, sua irmã Kim Kardashian. A influenciadora exibiu sua barriga de grávida nas fotos publicadas em seu Instagram.

A estrela do reality show “The Kardashians” surgiu com um vestido branco todo florido que foi usado por Kim no evento Met Gala em 2013. Na época Kim também estava grávida de sua primeira filha, North. Aquele também foi o primeiro Met Gala que Kim participou e foi acompanhada do ex-marido, Kanye West.

“Sexta-feira muito louca”, escreveu a esposa do baterista Travis Barker, da banda Blink-182, na legenda da postagem, fazendo referência ao filme de mesmo nome em que mãe e filha trocam de corpo.

A atitude de Kourtney de se fantasiar como a irmã pode ser uma homenagem, mas também pode ser um deboche. Isso porque recentemente as irmãs tiveram uma briga feia. Kourtney acusou Kim de ter usado seu casamento com Travis como uma oportunidade de negócio. Logo após o casamento de Kourtney e Travis na Itália, Kim anunciou uma parceria com uma grife italiana.

Os seguidores de Kourtney notaram a possível indireta nas fotos e não deixaram passar nos comentários! “Ela roubou meu vestido do MET Gala”, comentou uma seguidora como se fosse Kim. Esse comentário foi curtido pela dona da postagem.

“Roubou o país do casamento dela, roubou o look dela do MET Gala. Icônico, realmente”, escreveu outra fã. Uma admiradora brasileira também opinou: “Ah lá! Depois você e Kim vão ficar brigando que uma copia a outra e eu não vou te defender, Kourtney!”.

Maternidade!

Kourtney está grávida de seu quarto filho, o primeiro com o atual marido Travis. Em uma entrevista para a revista Vanity Fair Itália, a famosa deu detalhes sobre a gestação e comentou sua rotina aguardando a chegada do bebê.

"Sem treinos de academia, sem Pilates, sem cafeína e sem viagens de avião. Até mesmo sem sexo!", disse a socialite. Ela também admitiu que essas restrições lhe deixaram receosa com a gestação. "Eu acho que todo esse cuidado me deixou com um pouco de medo porque, no passado, eu não tinha que ser tão cuidadosa. Demorou um tempo para me livrar do medo", confessou.