Grávida aos 44 anos, Kourtney Kardashian revela restrições em nova gestação

À espera de seu quarto filho, Kourtney Kardashian revela que teve restrições em sua gravidez em idade avançada

Aos 44 anos, a socialite e influenciadora digital Kourtney Kardashian está grávida de seu quarto filho. A gestação é fruto de seu relacionamento com o baterista da banda Blink-182, Travis Barker, com quem se casou em maio de 2022. A gravidez em idade avançada, no entanto, veio com algumas restrições para a musa.

Em entrevista a Vanity Fair Itália, Kourtney contou detalhes sobre a nova gestação e fez comparações com as suas anteriores. Na conversa, ela confessou que gosta de estar grávida, mas que precisou se conter nos primeiros meses, logo após descobrir que estava esperando um bebê.

"Sem treinos de academia, sem Pilates, sem cafeína e sem viagens de avião. Até mesmo sem sexo!", revelou a milionária. Ela também admitiu que essas restrições lhe deixaram receosa com a gestação. "Eu acho que todo esse cuidado me deixou com um pouco de medo porque, no passado, eu não tinha que ser tão cuidadosa. Demorou um tempo para me livrar do medo", confessou.

No início de setembro, Kourtney precisou ser submetida a uma cirurgia fetal de urgência, que salvou a vida de seu bebê. Ao anunciar o ocorrido nas redes sociais, ela disse que não estava preparada para a emergência, por ter passado por três gestações muito fáceis anteriormente. Na entrevista recente, ela voltou a falar sobre o procedimento.

"Logo após a cirurgia, eu atingi o ponto que me deixei levar e parei de me preocupar. Agora eu falo com o bebê todos os dias, tenho mentalidade positiva, mantenho minha cabeça erguida e faço muitas orações", disse a influenciadora. "Eu me sinto muito sortuda e grata. Eu tenho muita gratitude. Não que eu não tinha antes, mas talvez como ela veio tão fácil para mim, não levei a gravidez a sério."

Kourtney Kardashian é mãe de Mason, Penelope e Reign, frutos de seu antigo relacionamento com Scott Disick. Travis Barker também já é papai de Alabama e Landon Barker, filhos de seu casamento com a modelo Shanna Moakler.