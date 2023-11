Kim Kardashian combina fantasia de Halloween com sua filha mais velha, North West

A influenciadora Kim Kardashian encantou ao combinar sua fantasia de Halloween com sua filha mais velha North West

Nesta terça-feira, 31, Kim Kardashian celebrou a chegada do Halloween ao compartilhar em seu Instagram a fantasia escolhida para a data. A socialite decidiu combinar a fantasia com a filha mais velha, North West.

A estrela do reality show “The Kardashians” surgiu como a personagem Cher, protagonista do filme “As Patricinhas de Beverly Hills”, estrelado por Alicia Silverstone. A filha da influenciadora com o rapper Kanye West, North estava fantasiada como a melhor amiga de Cher, Dionne.

Na legenda do post, a empresária colocou o nome do filme de 1995. E nos comentários, Pabllo Vittar comentou com diversos emojis de coração. A irmã mais velha de Kim, Kourtney Kardashian comentou: “Muito existencial”.

Os seguidores de Kim adoraram as fotos e rasgaram elogios às fotos de mãe e filha! “Vocês parecem da mesma idade”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Elas entregaram no Halloween”. Uma admiradora ainda opinou: “Por que a North está entregando em todas as fotos? Isso é perfeição”.

Outra fã ainda elogiou Kim: “Loiro cai bem em você”. “Vocês duas realmente arrasaram”, comentou outra admiradora. Uma seguidora também elogiou: “Icônica”. “Vocês estão lindas”, afirmou outro fã. “Amando isso aqui”, declarou outra admiradora.

Recentemente, Kim Kadashian roubou os holofotes aqui no Brasil. Em seu novo empreendimento da marca Skims, roupas íntimas masculinas, Kim convidou o jogador de futebol brasileiro Neymar Jr para posar em um ensaio com as novas peças. O jogador apareceu apenas de cueca nas fotos.

“Ter um ícone como Neymar Jr como rosto da nossa campanha de lançamento, além de Shai Gilgeous-Alexander e Nick Bosa, acho que fala muito sobre a maneira como a Skims evoluiu para se tornar uma marca que pode proporcionar conforto para todos os públicos, não apenas as mulheres”, disse Kardashian, de acordo com o site TMZ.

Deboche?

Ainda falando de Halloween, Kourtney Kardashian causou polêmica nesse final de semana. A mais velha das Kardashians escolheu uma fantasia de Halloween que pode ser vista como homenagem ou deboche.

A empresária que está grávida de seu primeiro filho com o baterista Travis Barker, usou o mesmo vestido que sua irmã Kim no MET Gala de 2013. A fantasia imitando o look da irmã surgiu logo após uma briga feia entre as duas.