Regina Volpato causa ao surgir vestida de noiva: 'Que linda'

Em clima de festa junina, Regina Volpato causa ao surgir com vestido de noiva curtinho para seu programa no SBT, o 'Chega Mais'

A apresentadora Regina Volpato aproveitou o clima de festa junina para se vestir de noiva nesta sexta-feira, 28, em seu programa no SBT, o Chega Mais. Na rede social, ela compartilhou as roupas usadas durante a semana e chamou a atenção com o vestido branco.

Acostumada a responder perguntas amorosas dos internautas, a jornalista então deu o que falar ao aparecer com a roupa curtinha, véu na cabeça e até buquê nas mãos. Cheia de estilo, ela arrematou o look com botas de estilo cowboy e brincos grandes.

"Looks da semana! Eu tenho um preferido e você? 1, 2, 3, 4 ou 5?", compartilhou com os seguidores as produções que colocou durante a semana. Nos comentários, ela foi bastante elogiada. "Que linda", aprovaram.

É bom lembrar que, no início de março deste ano, o Chega Mais estreou no SBT. Michelle Loreto, ex-jornalista da Globo, também já deu o que falar com seus looks e sofreu duras críticas pelo seu jeito de apresentar.

No ano passado, Regina e a TV Gazeta não entraram em um acordo para ela continuar na emissora. A empresa ofereceu um contrato com redução de salário para ela, que não aceitou. Então, as duas partes decidiram romper o vínculo com o aviso prévio até o término do contrato. A decisão da saída da comunicadora foi confirmada pela Gazeta em um comunicado oficial.

Confira os looks de Regina Volpato:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Volpato (@regina_volpato)

Regina Volpato chora ao receber recado da filha ao vivo

Discreta com sua vida pessoal, a apresentadora Regina Volpato é mãe e tem uma filha, a jovem Rafaela Volpato, fruto do casamento que viveu com o pai de sua única herdeira por 15 anos. Na sexta-feira, 10 de maio, a moça apareceu ao vivo no Chega Mais, do SBT, e arrancou lágrimas da famosa.

Muito emocionada ao receber a homenagem ao vivo por uma ligação de vídeo com a moça, Regina Volpato chorou ao ouvir as palavras da menina. Em clima de Dia das Mães, a jornalista foi pega de surpresa com a aparição dela. Veja o momento da rara aparição da filha da famosa aqui.