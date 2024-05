Rara aparição! Regina Volpato chora ao receber recado da filha ao vivo

Em comemoração de Dia das Mães, Regina Volpato chora ao receber homenagem de sua única filha durante seu programa no SBT; veja

Discreta com sua vida pessoal, a apresentadora Regina Volpato é mãe e tem uma filha, a jovem Rafaela Volpato, fruto docasamento que viveu com o pai de sua única herdeira por 15 anos. Nesta sexta-feira, 10, a moça apareceu ao vivo no Chega Mais, do SBT, e arrancou lágrimas da famosa.

Muito emocionada ao receber a homenagem ao vivo por uma ligação de vídeo com a moça, Regina Volpato chorou ao ouvir as palavras da menina. Em clima de Dia das Mães, a jornalista foi pega de surpresa com a aparição dela.

"Morro de saudade de você todos os dias, não tem nada assim tão grande quanto o nosso amor, o amor que sinto por você... Te amo demais, demais, demais da conta... Aí mamãe, você tá chorando?", perguntou Rafaela que contou que conseguiu enviar o recado no final da atração.

"Fico sem palavras, se tem uma hora que perco as palavras é quando falo da Rafaela... Mas é linda, como você tá linda... Queria muito que você tivesse aqui, você sabe, mas não sou esse tipo de fazer drama, porque você tá cuidando da sua vida, ver a mulher que você transformou é o melhor presente. A Regina que vocês conhecem nasceu no dia que eu descobri que eu tava grávida da Rafaela, ela trouxe essa Regina à tona, se eu teho essas características que eu tenho é porque a Rafaela despertou isso em mim, ser mãe da Rafaela me faz uma pessoa melhor", declarou sobre a herdeira que está longe.

É bom lembrar que, no início de março, o Chega Mais estreou no SBT e Regina Volpato desde então está nas manhãs do SBT após ter deixado o Mulheres, da Gazeta, por não aceitar um reajuste de salário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Volpato (@regina_volpato)

Michelle Barros sofre ataques ao estrear como apresentadora no SBT

A ex-jornalista da Globo Michelle Barros fez sua estreia como apresentadora do SBT nos últimos meses e foi alvo de ataques na rede social. A comunicadora está no Chega Mais, programa matinal da emissora, ao lado de Regina Volpato e Paulo Mathias.

Ao sofrer várias críticas por conta de seu jeito de comandar a atração e de se vestir, a funcionária precisou ser defendida pelos responsáveis do programa. Segundo informações do F5, eles tiveram que acalmá-la e consolá-la depois de a acusarem de ter uma postura ruim diante das câmeras.

A principal queixa dos haters é que Michelle Barros não estaria deixando seus colegas falarem. A apresentadora até chegou a responder alguns comentários e pedir desculpas. Saiba mais aqui.