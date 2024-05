Erika Januza se emociona em viagem à Jamaica: 'Cheguei chorando'

Aproveitando alguns dias de descanso ao lado do noivo, a atriz Erika Januza mostrou fotos especiais de sua chegada à Jamaica

A atriz Erika Januza está aproveitando cada momento de seus dias de descanso à bordo de um cruzeiro ao lado do noivo, José Junior. Nesta segunda-feira, 20, a artista usou as redes sociais para compartilhar os primeiros registros da chegada do casal à Jamaica.

Em seu perfil oficial no Instagram, Erika, que está longe das telinhas da TV Globo desde sua participação em 'Verdades Secretas 2' (2021), publicou uma foto apontando para a bandeira do local e não escondeu a emoção em viver mais uma experiência incrível. "Tô na Jamaica! Nunca imaginei… e cheguei chorando emocionada! Que lindeza", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos stories, a atriz mostrou um pouco mais do passeio ao lado do companheiro. Em um dos registros, a famosa aparece tomando café da manhã no cruzeiro enquanto explica aos seguidores o motivo de ter assistido ao filme de Bob Marley antes de embarcar.

"Bob Marley era jamaicano, uma das figuras mais conhecidas do país. O filme foi recém-lançado, então quis contextualizar toda a história dele. Estou cheia de expectativas, é um país negro, antes de descer [do navio] estou me sentindo em casa", declarou Erika Januza.

Confira as fotos de Erika Januza na Jamaica:

Rainha de Bateria da Viradouro, Erika Januza critica ditadura da beleza

Rainha de Bateria da Unidos do Viradouro, escola de samba do Rio de Janeiro, a atriz e modelo Erika Januza (38) bateu um papo exclusivo com a Revista CARAS e comentou sobre a ditadura da beleza, assunto recorrente, principalmente entre as celebridades. Ela garante que não se deixa abalar e dispara: "Juízes da vida alheia".

Pelo terceiro ano à frente da vermelho e branco de Niterói, a artista revela seus cuidados para manter o corpo sempre bonito e saudável. "Me alimento melhor, procuro meu médico, Dr. Mitraud, para fazer um bom check-up, para saber como está a saúde, e me dedico mais a malhação. Mas o principal preparo para mim é ensaiar com minha escola, minha bateria. O samba é um cardio poderoso. E estar junto nessa preparação só me traz benefícios. Tem ainda o aprimoramento do fôlego, essencial para atravessar bem a Sapucaí e a maratona de ensaios", conta.

E por falar em Carnaval, corpo bonito, Erika comenta sobre a pressão que as mulheres sofrem da sociedade, que exige que elas, principalmente as celebridades, estejam sempre perfeitas e com corpos esculturais. "Nem me deixo afetar. Tenho acompanhado esse infeliz movimento. As pessoas gastam muito seu tempo como juízes da vida alheia. Ter sua opinião é válido, mas diminuir os outros não", dispara. Confira a entrevista completa com a atriz Erika Januza!