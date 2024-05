Casa usada por Paola Carosella na TV está à venda; saiba o preço

A casa projetada por Oscar Niemeyer (1907-2012) está à venda em São Paulo. O local foi usado como cenário do programa de chef Paola Carosella no GNT

O único imóvel residencial projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer (1907-2012), famoso pelas curvas de Brasília, está à venda em São Paulo por R$ 16,5 milhões. O local, que já foi usado como cenário do programa Alma de Cozinheira, apresentado pela chef Paola Carosella no GNT, está localizado no bairro nobre de Alto de Pinheiros e tem um valor de mercado de R$ 16,5 milhões.

As informações são do UOL. Com paisagismo original assinado pelo ilustre arquiteto modernista Roberto Burle Marx (1909-1994), a casa se destaca por sua harmoniosa integração com a vegetação da área externa, visível através das amplas janelas das áreas comuns. O local, que conta com 880 m², ten cinco quartos, cinco banheiros e cinco suítes, e seis vagas de garagem. No anúncio da imobiliária, consta que o valor do IPTU é de R$ 6.500.

Casa projetada por Niemeyer (Reprodução/Imobiliária Agulha no Celeiro)

Suítes americanas e uma suíte master

"A cobertura, uma sinuosa laje plana, e um volume curvo dos quartos, configuram uma planta em T que define o projeto. A casa insere -se e destaca-se na paisagem original de Burle Marx, e ao mesmo tempo, a natureza é enfatizada por ela. Niemeyer utiliza a natureza como um elemento configurador de projeto, assim como a laje, os esbeltos pilares tubulares e as transparentes esquadrias de caixilhos negros", diz a descrição do anúncio no site de imobiliária.

"A laje plana define a área social com lavabo, e num nível abaixo a sala de jantar com planta circular que liga a cozinha. Uma rampa sinuosa faz a ligação entre o social e intímo, resolvendo no interior o encontro do volume de cobogó dos quartos e a laje plana. Duas suítes americanas e uma suíte master configuram a área íntima, definida por um corredor com luz zenital de um lado, e uma fachada de cobogó do outro lado, controlando a luz de poente", completa a imobiliária.