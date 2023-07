Acabou! Regina Volpato se despede do programa Mulheres: 'Muito obrigada'

Com sorrisão no rosto, Regina Volpato comanda a sua última edição no programa Mulheres ao não renovar o contrato com a TV Gazeta

Nesta sexta-feira, 28, a apresentadora Regina Volpatose despediu do programaMulheres, da TV Gazeta. Ela encerrou o contrato com a emissora após decidir não aceitar um reajuste no seu salário e estava cumprindo o aviso prévio. Agora, a estrela apresentou a sua última edição da atração após cinco anos no ar.

O último programa com Volpato foi exibido ao vivo e seguiu o roteiro de uma edição normal da atração. A apresentadora comandou os quadros e as ações comerciais com tranquilidade e se despediu aos poucos dos colaboradores. Alguns parceiros de palco chegaram a se emocionar ao dizer 'adeus' para a colega e também falaram palavras carinhosas. Por sua vez, Volpato se mostrou tranquila e sempre com o seu sorrisão no rosto.

No final da atração, enquanto estava na tradicional mesa de refeições com seus colegas, ela anunciou que este foi o seu último dia e citou suas substitutas. “Hoje é meu último dia aqui no Mulheres. Muito obrigada por tudo. Na segunda-feira não percam o Mulheres com Regiane Tapias e Pâmela Domingues. Um beijo”, disse ela.

Vale lembrar que Regina Volpato e a Gazeta não entraram em um acordo para ela continuar no ar. A emissora ofereceu um contrato com redução de salário para ela, que não aceitou. Então, as duas partes decidiram romper o vínculo com o aviso prévio até o término do atual contrato. A decisão da saída da comunicadora foi confirmada pela Gazeta em um comunicado oficial há poucas semanas.

“A adesão à proposta de redução permitiu a manutenção de praticamente todo o elenco, o que não se deu com a apresentadora Regina Volpato, que não aceitou a revisão proposta. Regina Volpato é apresentadora do programa Mulheres há cinco anos e estará à frente da atração até o mês de julho, durante o prévio aviso de seu contrato. A TV Gazeta reconhece o talento da apresentadora e sua contribuição à emissora ao longo desse período, e a ela deseja pleno sucesso nos próximos passos”, declararam no comunicado.

O que a Regina Volpato vai fazer após sair da TV Gazeta?

Em conversa com o colunista Flávio Ricco, do R7, Regina Volpato contou que ainda não tem nenhum contrato fechado com outro projeto para trabalhar após o fim de sua trajetória no programa Mulheres. Agora, ela quer cuidar de sua agenda pessoal, suas redes sociais e participar de programas de TV em outras emissoras.