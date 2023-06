TV Gazeta se pronuncia sobre fim do contrato com Regina Volpato, do programa Mulheres

TV Gazeta explica a saída de Regina Volpato da emissora: ’Não aceitou a revisão proposta’

A notícia de que a apresentadora Regina Volpatovai deixar o programa Mulheres, da TV Gazeta, pegou os fãs de surpresa nesta semana. Agora, a emissora se pronunciou por meio de um comunicado e confirmou a saída da comunicadora, que ficará no ar apenas até o final de julho.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, do site IG, a Gazeta emitiu um comunicado sobre a nova prática de revisão do orçamento em várias áreas do canal. A emissora está fazendo renegociação dos contratos com os artistas e profissionais da casa, mas Volpato não aceitou a proposta e optou por sair do programa de TV.

“A adesão à proposta de redução permitiu a manutenção de praticamente todo o elenco, o que não se deu com a apresentadora Regina Volpato, que não aceitou a revisão proposta. Regina Volpato é apresentadora do programa Mulheres há cinco anos e estará à frente da atração até o mês de julho, durante o prévio aviso de seu contrato. A TV Gazeta reconhece o talento da apresentadora e sua contribuição à emissora ao longo desse período, e a ela deseja pleno sucesso nos próximos passos”, declararam no comunicado.

Por enquanto, o nome de quem vai substituir Volpato a partir de agosto não foi divulgado.

Regina Volpato dá o que falar na web

Recentemente, Regina Volpato deu o que falar na internet ao contar que pensava em fazer uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto por assinatura. "Foi a curiosidade de descobrir como as coisas funcionam em uma outra plataforma [...] As pessoas se assustam muito com a minha idade, sou muito curiosa e afoita para descobrir coisas novas. Além disso, a possibilidade de produzir conteúdo específico para os fãs. E, por último, ganhar dinheiro, é claro", disse ela à colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Então, ela ainda comentou sobre a repercussão de sua declaração. "Não imaginava que teria essa repercussão. Fiquei muito surpresa. Sou jornalista e gosto de me comunicar com o público das mais variadas formas. Não pretendo fazer conteúdo pornográfico. Muita gente começou a perceber que é possível ter outro tipo de conteúdo lá, mas não tenho a pretensão de mudar o conceito de ninguém sobre nada'", contou.