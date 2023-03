Regina Volpato explica motivos da sua entrada em plataforma de conteúdo adulto: "Curiosidade"

Regina Volpato também falou da vida de solteira e contou como é a relação com o ex-marido

Regina Volpato (54) surpreendeu seu público ao anunciar que abriu conta em uma plataforma de conteúdo adulto por assinatura.

Em entrevista a colunista Patrícia Kogut, a apresentadora explicou os motivos que a levaram a explorar esse lado da internet.

"Foi a curiosidade de descobrir como as coisas funcionam em uma outra plataforma [...] As pessoas se assustam muito com a minha idade, sou muito curiosa e afoita para descobrir coisas novas. Além disso, a possibilidade de produzir conteúdo específico para os fãs. E, por último, ganhar dinheiro, é claro", disse ela.

A plataforma acabou se popularizando na indústria, mas Regina garante que, no seu caso, não se trata disso.

"Não imaginava que teria essa repercussão. Fiquei muito surpresa. Sou jornalista e gosto de me comunicar com o público das mais variadas formas. Não pretendo fazer conteúdo pornográfico. Muita gente começou a perceber que é possível ter outro tipo de conteúdo lá, mas não tenho a pretensão de mudar o conceito de ninguém sobre nada'", afirma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Volpato (@regina_volpato)

Regina Volpato fala sobre vida amorosa

A apresentadora foi casada por 15 anos e agora curte a fase solteira. Ressalta estar sempre aberta a novas relações, mas não se sente pressionada a arranjar um novo marido.

"Às vezes me relaciono com alguém, mas na essência eu sou solteira. A vida de casada é maravilhosa, mas a de solteira é muito melhor. Sou muito livre para fazer as coisas e decidir meu destino. Numa relação monogâmica normalmente esse tipo de liberdade é tolhida, e eu não estou mais afim", explica ela, que diz manter uma boa relação com o ex-marido.

"Vivo muito bem com ele e com sua atual mulher. Término é sempre complicado, mas hoje nos damos bem mesmo. Todo mundo feliz com suas opções", complementa.

"Não fujo de nada, mas eu sei o que eu não quero. Não me fechei, não tenho trauma nem nada disso. Estou sempre aberta. Mas a alegria de ser livre é tão grande que, na hora que que vejo que uma relação está pesando, ela se desfaz de forma orgânica. Se tentam me pressionar, não está funcionando. Não me sinto pressionada a me comportar como uma mulher de 54 anos. Não sei viver de outro jeito e não acho que preciso", finaliza.