Regina Volpato diz que irá aderir ao site conhecido por conteúdo adulto

Apresentadora Regina Volpato afirma que ainda não sabe qual será seu nicho da plataforma

A apresentadora Regina Volpato está aberta a novidades e resolveu aderir a um novo esquema. Nesta quinta-feira, 9, ela abriu uma conta no site OnlyFans, mais conhecido por abrigar conteúdo adulto.

Comandante do programa 'Muheres da Gazeta', ela contou a novidade em suas redes sociais. No entanto, ela não irá publicar nudez, nem nada do tipo.

"Quer saber? A vida se abrindo pra mim, eu me abrindo pra vida. Vou criar um conteúdo lá no Onlyfans para eu me divertir, para descobrir como é, para eu ter mais uma maneira de interagir com as pessoas, me divertir, me reinventar", explica sobre a conta para assinantes pagos.

Ela contou que está reformando sua casa e que o momento pede alguma distração. "Eu achava que o Onlyfans fosse só pornografia, mas não é. Tá vendo como o preconceito cega a gente?", afirma.

"Tem gente que coloca foto só do pé, nada de pornografia. Tem gente que coloca texto, vídeo… Enfim, eu vou lá ver como que é, porque sou curiosa, porque eu não me aguento e morro de vontade de fazer coisas diferentes e o Onlyfans vai ser mais uma oportunidade. O que eu vou fazer lá eu não sei, enfim, tem que ir lá", conclui. O valor da assinatura será de pouco mais de quatro dólares.

Veja o anúncio de Regina Volpato: