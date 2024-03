Michelle Barros sofre ataques ao estrear como apresentadora no SBT

Não gostaram? Após estrear ao lado de Regina Volpato no SBT, Michelle Barros sofre duras críticas; ex-jornalista global foi atacada nas redes

A ex-jornalista da Globo Michelle Barros fez sua estreia como apresentadora do SBT nos últimos dias e foi alvo de ataques na rede social. A comunicadora está no Chega Mais, programa matinal da emissora, ao lado de Regina Volpato e Paulo Mathias.

Ao sofrer várias críticas por conta de seu jeito de comandar a atração e de se vestir, a funcionária precisou ser defendida pelos responsáveis do programa. Segundo informações do F5, eles tiveram que acalmá-la e consolá-la depois de a acusarem de ter uma postura ruim diante das câmeras.

A principal queixa dos haters é que Michelle Barros não estaria deixando seus colegas falarem. A apresentadora até chegou a responder alguns comentários e pedir desculpas.

“Me desculpe se pareceu isso. Não falarei mais”, teria respondido Michelle. Outro seguidor opinou que Michelle se vestia com o intuito de “chamar a atenção”. A jornalista novamente se retratou e disse que tentará ponderar.

“A direção do SBT acolheu Michelle Barros, que foi orientada a abster esse tipo de comentário em rede social”, falou a emissora.

Michelle Barros avalia estreia do Chega Mais

Michelle Barros (44) estreou a nova fase das manhãs do SBT, nesta segunda-feira, 11. Ao lado de Regina Volpato (56) e Paulo Mathias (34), a apresentadora do Chega Mais avalia de forma positiva o primeiro programa ao vivo. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela destaca o entrosamento do trio e promete grandes novidades ao longo da semana.

"Eu, Regina e Paulo estamos já bem conectados e isso facilita a cadência no ao vivo. E o time inteiro, o pessoal da produção e da técnica também está nessa pegada de conexão de muita vontade de fazer acontecer! O resultado disso é que acredito que fomos leves! A coisa fluiu", afirma.

Michelle foi contratada pelo SBT em outubro de 2023 após romper com a Globo. Ela foi o primeiro reforço da emissora em sua estratégia na programação para reconquistar o público e bater com concorrentes como o Encontro (Globo) e Hoje em Dia (Record).