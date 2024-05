Filho de Wesley Safadão chora e revela drama pessoal: 'Não quero'

Aos prantos, filho de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Dom, de 5 anos, revela drama pessoal e compartilha descontentamento com o pai

O filho mais novo de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Dom, de 5 anos, mostrou que assim como muita gente fica chateado ao ter que voltar às atividades obrigatórias da rotina. Nesta segunda-feira, 20, o menino inclusive chorou muito e exibiu seu descontentamento ao ter que ir para a escola.

Sem mostrar que estava achando engraçada a postura dramática do caçula, o cantor o gravou derramando lágrimas e dizendo que não queria ir ao colégio. Aos prantos, Dom surgiu fazendo cara feia e respondeu para o pai o motivo de não querer ir estudar.

"Não gosto, não quero", disparou o herdeiro mais novo de Safadão com a esposa Thyane Dantas. "Por aqui tudo na paz", brincou o famoso ao postar um clique de Dom ao lado de seus irmãos, Ysis, e Yhudy Lima, do antigo casamento do pai com a influenciadora Mileide Mihaile.

Veja o momento dramático do filho de Wesley Safadão:

Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile tem festas separadas com os pais

O filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, Yhudy Lima, fez 13 anos e comemorou o aniversário com várias festas. Na rede social, os papais compartilharam fotos dos eventos que promoveram para o garoto celebrar seu novo ciclo.

Apesar de terem organizado festas separadas, a influenciadora digital e o cantor fizeram decorações parecidas para o jovem. Ambas tiveram como tema uma paixão do garoto: o futebol. Com bolas do esporte e outros símbolos, ele celebrou a data especial com os familiares maternos e paternos em ocasiões separadas. Veja as fotos aqui.

É bom lembrar que Mileide Mihaile e Wesley Safadão ficaram casados por oito anos e tiveram Yhudy Lima. Eles se conheceram quando a influenciadora dançava na banda em que ele cantava, o Garota Safada. O fim do casamento aconteceu após ela descobrir que o cantor estava se relacionando com Thyane Dantes, que atualmente é esposa dele.