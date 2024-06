Graciele Lacerda impressiona com look de noite de Dia dos Namorados

No Dia dos Namorados, Graciele Lacerda impressiona ao escolher vestido preto nada básico para acompanhar Zezé Di Camargo em show; veja

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surpreendeu com mais um de seus looks para acompanhar o sertanejo em seu show. Nesta quarta-feira, 12, de Dia dos Namorados, a influenciadora caprichou na produção e impressionou com o resultado.

Para a data romântica, a musa fitness apostou em um vestido preto nada básico e não pasosu despercebida com sua escolha estilosa. Graciele então surpreendeu com o modelo longo, com uma pequena fenda na perna e um decote quase no umbigo.

Além da peça, ela ainda elegeu acessórios como uma bolsa com alça brilhante e brincos grandes. "Para uma noite muito especial", postou os cliques exibindo detalhes do look arrasador. Nos comentários, a famosa recebeu elogios. "Belíssima", admiraram. "Maravilhosa", enalteceram outros.

No camarim de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda ganhou flores e outros itens personalizados. O local estava todo decorado em clima de Dia dos Namorados com balões vermelhos e outros mimos românticos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

