Vai voltar? Neymar Jr treina para retornar aos campos após sofrer lesão

Em recuperação de lesão há seis meses, Neymar Jr participa de primeiro treino e esclarece se está em condições de retornar ao futebol

No último final de semana, o jogador de futebol Neymar Jr apareceu em um de seus primeiros treinos após passar seis meses afastado dos campos em razão de uma lesão no joelho. O craque da Seleção Brasileira e do clube Saudita Al-Hilal viajou para encontrar sua equipe e aproveitou para revelar que deve retornar ao trabalho em breve.

Em um vídeo compartilhado por seu novo time, Neymar aparece de volta no gramado, brincando com a bola e mostrando que segue se recuperando. Além de treinar no campo, o jogador de futebol também apareceu realizando alguns exercícios na academia do clube para fortalecer a perna e se preparar para o retorno.

Segundo o Portal Léo Dias, Neymar tem retorno previsto para meados de agosto deste ano, quase um ano após a lesão que o afastou dos campos. Ele se machucou durante um jogo pelo seu país. Na ocasião, ele precisou deixar o campo em uma maca e relatou estar sentindo fortes dores. Logo em seguida, o astro passou por exames, que confirmaram a lesão.

Neymar sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Com isso, ele passou por cirurgia em março deste ano e seguiu em recuperação intensa. Inclusive, o craque costuma dividir detalhes do processo em suas redes sociais e já apareceu gritando de dor em meio aos exercícios após o procedimento.

Além de se preparar para retornar aos campos, o jogador de futebol também levantou rumores de que poderá a jogar em um time brasileiro em 2025. De acordo com o site UOL, o atleta vê a possibilidade de retornar ao Brasil depois de passar vários anos jogando em times internacionais. A publicação contou que, durante a visita dele ao Campeonato Paulista, Neymar teria dito que cogita voltar ao Santos.

Nesta segunda-feira, 15, Bruna Biancardi celebrou a chegada de seus 30 anos e ganhou uma declaração muito especial de seu ex-namorado e pai de sua filha, Neymar Jr. Apesar de estarem separados há seis meses, o jogador levanta suspeitas de uma possível reconciliação ao homenagear publicamente a influenciadora digital.

Neymar surpreendeu ao postar em seu perfil oficial no Instagram uma foto de sua ex-namorada, Bruna, segurando a filha, Mavie, nos braços em um evento da família. Na legenda, o craque da Seleção Brasileira não poupou elogios a influenciadora digital, que reagiu à homenagem do ex-parceiro nos comentários; confira a declaração.